Рябков: неправильно говорить, что Парижское соглашение по климату кому-то невыгодно

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россия привержена выполнению Парижского соглашения по климату, не считая его кому-то невыгодным, однако с уважением относится к эволюции линии США по данному вопросу. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Россия привержена и Киотскому протоколу и пришедшему ему на смену Парижскому соглашению по климату. Его выработка далась ценой больших усилий, - подчеркнул он. - Было приложено немало усилий, в том числе и с нашей стороны, и со стороны других участников для выработки этого соглашения". "Наверное было бы неправильно говорить о том, что это однобоко, каким-то образом невыгодно или учитывает приоритеты только определенной группы государств, в которую не входят США", - добавил Рябков.

Однако, как указал дипломат, "правительства и страны обладают в полном объеме возможностью принимать те или иные решения, суверенитет любой страны непререкаем". "Поэтому мы с уважением относимся к эволюции политической линии, в том числе Вашингтона в разных вопросах", - заключил он.

Парижское соглашение

22 апреля 2016 года на саммите в штаб-квартире ООН 175 государств, в том числе Россия, Германия, Индия, Китай и США, подписали Парижское соглашение по климату. Главная цель документа - удержать рост глобальной средней температуры в пределах 2 градусов Цельсия по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи. Ученые считают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.

Согласно договору, США обязались сократить к 2025 году уровень выбросов на 26-28% по сравнению с показателями 10-летней давности. Китай же пообещал сдержать увеличение выбросов углерода в атмосферу к 2030 году. И Китай, и США во главе с предшественником Трампа Бараком Обамой заявили, что ратифицируют соглашение в этом году.