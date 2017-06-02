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Путин не относит Сноудена к предателям, но одобряет не все его действия

Политика
2 июня, 6:11 UTC+3 /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Президент России также отметил, что Эдварду Сноудену следовало уволиться из спецслужб США и на этом остановиться

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Владимир Путин

Владимир Путин

© EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/POOL

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден не предавал интересов США, хотя нельзя согласиться с правильностью всех его действий. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его нового проекта - серии бесед с российским лидером. Фрагмент фильма был размещен на сайте журнала The Hollywood Reporter.

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"Сноуден не предатель. Он не предал интересы своей страны, он не передал другой стране ни одной информации, которая бы наносила ущерб его народу, - отметил президент России. "Все, что он (Сноуден) делает, он делает публично", - добавил Путин.

С его точки зрения, Сноудену следовало уволиться из спецслужб США и на этом остановиться. Режиссер фильма задал вопрос, одобряет ли президент России действия Сноудена. "Нет", - ответил Путин. На вопрос Стоуна, зашло ли Агентство национальной безопасности (АНБ) США слишком далеко в программе слежки, российский лидер ответил утвердительно.

"Конечно я так считаю. В этом смысле Сноуден прав", - уточнил глава государства.

"Если ему что-то не нравится на той работе, на которую его пригласили, нужно было просто уволиться и все. Но он пошел дальше, и это его право", - продолжал Путин. "Но если бы меня спросили, правильно он (Сноуден) сделал или нет, мое мнение - нет, неправильно", - подытожил президент РФ.

На вопрос Стоуна, следовало ли Сноудену уйти из АНБ в отставку по принципиальным соображениям, глава российского государства ответил: "Пожалуй, да. Я никогда не думал об этом, но, пожалуй, да".

В ходе интервью речь зашла о причинах решения Путина уволиться в 1991 году из органов КГБ СССР. "Я подал в отставку в связи с тем, что я не был согласен с теми действиями, которые предприняло правительство - попыткой правительственного переворота. Я не хотел оставаться в рядах спецслужбы в это время", - отметил президент России.

Кто такой Сноуден

Сноуден - аналитик, работавший на Агентство национальной безопасности США, который в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более, чем 20 стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года и с тех пор находится на территории России. В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже, по каждому из пунктов обвинения ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

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Персоны
Стоун, Оливер Сноуден, Эдвард Путин, Владимир Владимирович
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Дело Эдварда Сноудена
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