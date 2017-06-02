Путин не относит Сноудена к предателям, но одобряет не все его действия

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден не предавал интересов США, хотя нельзя согласиться с правильностью всех его действий. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его нового проекта - серии бесед с российским лидером. Фрагмент фильма был размещен на сайте журнала The Hollywood Reporter.

"Сноуден не предатель. Он не предал интересы своей страны, он не передал другой стране ни одной информации, которая бы наносила ущерб его народу, - отметил президент России. "Все, что он (Сноуден) делает, он делает публично", - добавил Путин.

С его точки зрения, Сноудену следовало уволиться из спецслужб США и на этом остановиться. Режиссер фильма задал вопрос, одобряет ли президент России действия Сноудена. "Нет", - ответил Путин. На вопрос Стоуна, зашло ли Агентство национальной безопасности (АНБ) США слишком далеко в программе слежки, российский лидер ответил утвердительно.

"Конечно я так считаю. В этом смысле Сноуден прав", - уточнил глава государства.

"Если ему что-то не нравится на той работе, на которую его пригласили, нужно было просто уволиться и все. Но он пошел дальше, и это его право", - продолжал Путин. "Но если бы меня спросили, правильно он (Сноуден) сделал или нет, мое мнение - нет, неправильно", - подытожил президент РФ.

На вопрос Стоуна, следовало ли Сноудену уйти из АНБ в отставку по принципиальным соображениям, глава российского государства ответил: "Пожалуй, да. Я никогда не думал об этом, но, пожалуй, да".

В ходе интервью речь зашла о причинах решения Путина уволиться в 1991 году из органов КГБ СССР. "Я подал в отставку в связи с тем, что я не был согласен с теми действиями, которые предприняло правительство - попыткой правительственного переворота. Я не хотел оставаться в рядах спецслужбы в это время", - отметил президент России.

Кто такой Сноуден

Сноуден - аналитик, работавший на Агентство национальной безопасности США, который в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более, чем 20 стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года и с тех пор находится на территории России. В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже, по каждому из пунктов обвинения ему грозит до 10 лет тюремного заключения.