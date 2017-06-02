Путин: вести слежку за союзниками неприлично и контрпродуктивно

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Слежка спецслужб одной страны за союзниками не прилична и контрпродуктивна. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его нового проекта - серии бесед с российским лидером. Фрагмент фильма "Интервью Путина" (The Putin Interviews) был размещен на сайте журнала The Hollywood Reporter.

Режиссер попросил президента оценить эффективность разведывательной деятельности российских спецслужб. "Я думаю, что они работают хорошо. Наши спецслужбы работают исключительно в рамках действующего законодательства", - подчеркнул Путин.

"Это первое, а второе - все-таки следить за своими союзниками, если вы действительно считаете их своими союзниками, а не вассалами, это неприлично. Это подрывает доверие, а значит, в конечном счете, наносит ущерб собственной национальной безопасности", - отметил президент РФ.

Летом 2015 года в Европе разразился скандал, когда сайт WikiLeaks опубликовал данные, согласно которым американская разведка шпионила за высокопоставленными европейскими политиками. Под колпаком США были три президента Франции - Жак Ширак, Николя Саркози и Франсуа Олланд, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель, многочисленные министры и влиятельные парламентарии. Агентство национальной безопасности США прослушивало телефонные переговоры и перехватывало электронные сообщения в период с 2006 по май 2012 года.

Полностью документальная лента будет показана 12-15 июня на кабельном канале Showtime (корпоративное подразделение компании CBS).