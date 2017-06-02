Путин уверен в конструктивном сотрудничестве РФ и Италии по актуальным вопросам

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил президенту Италии Серджо Маттарелле поздравительную телеграмму по случаю национального праздника - Дня Республики.

В поздравлении глава российского государства отметил, что в России высоко ценят отношения с Италией, которые основываются на давних традициях дружбы и взаимоуважения.

"Путин выразил уверенность в дальнейшем развитии конструктивного двустороннего сотрудничества в различных областях, а также диалога по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня в интересах народов двух государств, в русле укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте и на всей планете", - сообщает пресс-служба Кремля.