Иванов: решение Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату было предсказуемым

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал ожидаемым решение президента США Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату.
"Это решение было предсказуемым", - сказал Иванов ТАСС. "Трамп говорил об этом в своей предвыборной кампании и он выполнил обещание", - напомнил Иванов. "Вместе с тем президент США заявил о готовности продолжать работу над проблемами экологии", - отметил спецпредставитель российского лидера.
Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. 22 апреля 2016 года на саммите в штаб-квартире ООН 175 государств, в том числе Россия, Германия, Индия, Китай и США, подписали это соглашение.
Согласно договору, США обязались сократить к 2025 году уровень выбросов на 26-28% по сравнению с показателями 10-летней давности. Накануне президент США Дональд Трамп объявил о намерении Штатов выйти из соглашения.