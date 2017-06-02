Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иванов: решение Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату было предсказуемым

Политика
2 июня, 11:00 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, июня. /ТАСС

Спецпредставитель президента РФ напомнил, что президент США говорил об этом в своей предвыборной кампании и он выполнил обещание

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал ожидаемым решение президента США Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату.

"Это решение было предсказуемым", - сказал Иванов ТАСС. "Трамп говорил об этом в своей предвыборной кампании и он выполнил обещание", - напомнил Иванов. "Вместе с тем президент США заявил о готовности продолжать работу над проблемами экологии", - отметил спецпредставитель российского лидера.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. 22 апреля 2016 года на саммите в штаб-квартире ООН 175 государств, в том числе Россия, Германия, Индия, Китай и США, подписали это соглашение.

Согласно договору, США обязались сократить к 2025 году уровень выбросов на 26-28% по сравнению с показателями 10-летней давности. Накануне президент США Дональд Трамп объявил о намерении Штатов выйти из соглашения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выход США из Парижского соглашения по климату
Персоны
Трамп, Дональд Иванов, Сергей Борисович
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
Северный флот России
"Учат в школе": тесты и викторины
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число погибших в перестрелке на западе Москвы увеличилось до двух человек
2
В Иркутской области обнаружены тела двух пропавших без вести мальчиков
3
Рособрнадзор запретил прием в два вуза
4
В ВМС США передан авианосец нового класса
5
Скончался подросток, получивший ожоги в лифте дома в Златоусте
6
"Драматическое решение": мировая реакция на выход США из Парижского соглашения по климату
7
Путин не относит Сноудена к предателям, но одобряет не все его действия
Темы дня
Загрузка...
Реклама