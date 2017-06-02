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Путин: отсутствие сотрудничества РФ с НАТО лишает возможности борьбы с терроризмом

Политика
2 июня, 16:21 UTC+3

Президент напомнил, что Россия пыталась наладить конструктивный диалог с альянсом, даже был создан совет "Россия - НАТО", но все это прекратило свое существование

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Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Отсутствие инструментов сотрудничества РФ с НАТО это плохо, это лишает стороны возможности борьбы с терроризмом. На это указал в пятницу президент России Владимир Путин.

"Отсутствие таких инструментов сотрудничества (РФ и НАТО) - это плохо, потому что это не дает нам возможности конструктивно работать по купированию вопросов сегодняшней повестки дня", - заявил он на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Путин напомнил, что Россия пыталась наладить конструктивный диалог с альянсом, даже был создан совет "Россия - НАТО". "Но все это прекратило свое существование, не действует по факту не по нашей инициативе, не по нашей вине", - констатировал российский лидер.

Он добавил, что в результате осложняется совместная работа в борьбе с терроризмом. Путин напомнил о международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая прошла в конце мая в Тверской области. По его словам, на нее приехали представители 95 стран мира. "И очень многие представители с американского континента, из Европы нам на ухо шепчут: "Нас уговаривали в Брюсселе и Вашингтоне не ехать в Россию", - рассказал Путин. - Ну что это такое? Люди, которые занимают такую позицию, они каким местом своего тела думают?".

По словам президента, профессионалы в сфере безопасности хотят сотрудничества с РФ, а политики нет. "Люди (политики) ездят в бронированных машинах, они в безопасности, они не чувствуют угрозы", - подчеркнул он. "Но если так будет происходить, тогда мы будем получать удары - и в Германии, и в Брюсселе, и в Соединенных Штатах, и в России", - предупредил российский лидер. Он вновь призвал объединять усилия в борьбе с терроризмом и заверил, что Россия готова сотрудничать с теми странами, которые готовы решать эту проблему в конструктивном ключе.

Отвечая на вопрос о том, как Россия относится к ссорам внутри НАТО, Путин с улыбкой заявил: "В том смысле, что НАТО может развалиться - тогда они (эти ссоры) нам помогут. Но пока чего-то мы этого не видим".

Путин напомнил, что НАТО создавалось как инструмент "холодной войны" в борьбе с СССР и его союзниками. Сейчас СССР не стало, а НАТО продолжает существовать как инструмент внешней политики США, считает российский лидер. Он напомнил также о разговорах о трансформации Альянса в политическую организацию. "Если так будет, то тогда это неплохо, но пока этого не происходит", - констатировал президент.

Он также прокомментировал требования США к своим союзникам увеличить расходы на оборону. "Если вы ни на кого не собираетесь нападать, зачем увеличивать военные расходы?" - задал вопрос глава государства.

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