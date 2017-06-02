Патрушев: количество терактов в РФ за пять лет сократилось почти в 10 раз

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Общее количество террористических преступлений за последние пять лет в России сократилось почти в десять раз. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая на торжественном заседании, посвященном 25-летию Совбеза.
По его словам, исполнение решений Совета безопасности обеспечило снижение уровня террористической угрозы на территории РФ. "Общее число преступлений террористической направленности за последние пять лет сократилось почти в десять раз", - сказал Патрушев. Он добавил, что "эти результаты особенно важны на фоне участившихся случаев проявления терроризма за рубежом, в том числе в европейских странах".
Кроме того, как подчеркнул Патрушев, благодаря координирующей роли Совбеза РФ возросла эффективность усилий по противодействию организованной преступности, коррупции, а также в сфере реализации современной миграционной политики. Повысился также потенциал Вооруженных сил, добавил он.
Секретарь Совета безопасности остановился на основных событиях 25-летней истории этой структуры. Он напомнил о разработанной в 1997 году Концепции национальной безопасности РФ, реализация которой способствовала, в частности нейтрализации кризисных ситуаций, затрагивающих интересы России. "В этот период Советом безопасности принимались важные для страны решения, связанные с проведением контртеррористической операции на Северном Кавказе и восстановлением конституционного порядка на территории Чеченской Республики, позволившие стабилизировать ситуацию в регионе и обеспечить территориальную целостность государства", - сказал Патрушев. Он также подчеркнул, что дефолт 1998 года потребовал от Совбеза оперативного реагирования на угрозы экономической безопасности.
Патрушев затронул также тему международных кризисов, касающихся России. Так, он напомнил, что в ответ на развязывание Грузией войны в Южной Осетии в августе 2008 года Совбезом РФ были приняты решения, направленные на принуждение Грузии к миру, а также о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
Кроме того, за прошедшие годы Советом безопасности РФ "принимались решения, направленные на противодействие подрывной деятельности спецслужб иностранных государств и подконтрольных им неправительственных организаций по реализации сценариев "цветных революций" в РФ и на пространстве СНГ". "Особое внимание уделялось нейтрализации негативных последствий для РФ в результате государственного переворота на Украине, локализации ситуации, связанной с вооруженным конфликтом в Донбассе", - сказал Патрушев.
"Среди приоритетных оставались вопросы противодействия международному терроризму, в том числе с учетом негативного развития ситуации в Сирии, Йемене, Ираке, Ливии и других странах", - добавил секретарь Совбеза РФ.
Оценивая 25-летнюю работу Совета безопасности страны Патрушев отметил, что деятельность этой структуры "способствовала объединению усилий органов госвласти и всего гражданского общества в интересах реализации курса, определенного президентом РФ в области внутренней и внешней политики, а также созданию условий для решения приоритетных задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого социально-экономического развития страны".