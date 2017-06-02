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Патрушев: количество терактов в РФ за пять лет сократилось почти в 10 раз

Политика
2 июня, 16:23 дата обновления: 2 июня, 17:01 UTC+3

По его словам, исполнение решений Совета безопасности обеспечило снижение уровня террористической угрозы на территории РФ

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Общее количество террористических преступлений за последние пять лет в России сократилось почти в десять раз. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая на торжественном заседании, посвященном 25-летию Совбеза.

По его словам, исполнение решений Совета безопасности обеспечило снижение уровня террористической угрозы на территории РФ. "Общее число преступлений террористической направленности за последние пять лет сократилось почти в десять раз", - сказал Патрушев. Он добавил, что "эти результаты особенно важны на фоне участившихся случаев проявления терроризма за рубежом, в том числе в европейских странах".

Кроме того, как подчеркнул Патрушев, благодаря координирующей роли Совбеза РФ возросла эффективность усилий по противодействию организованной преступности, коррупции, а также в сфере реализации современной миграционной политики. Повысился также потенциал Вооруженных сил, добавил он.

Решения в сфере госбезопасности

Секретарь Совета безопасности остановился на основных событиях 25-летней истории этой структуры. Он напомнил о разработанной в 1997 году Концепции национальной безопасности РФ, реализация которой способствовала, в частности нейтрализации кризисных ситуаций, затрагивающих интересы России. "В этот период Советом безопасности принимались важные для страны решения, связанные с проведением контртеррористической операции на Северном Кавказе и восстановлением конституционного порядка на территории Чеченской Республики, позволившие стабилизировать ситуацию в регионе и обеспечить территориальную целостность государства", - сказал Патрушев. Он также подчеркнул, что дефолт 1998 года потребовал от Совбеза оперативного реагирования на угрозы экономической безопасности.

Противодействие международным угрозам

Патрушев затронул также тему международных кризисов, касающихся России. Так, он напомнил, что в ответ на развязывание Грузией войны в Южной Осетии в августе 2008 года Совбезом РФ были приняты решения, направленные на принуждение Грузии к миру, а также о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Кроме того, за прошедшие годы Советом безопасности РФ "принимались решения, направленные на противодействие подрывной деятельности спецслужб иностранных государств и подконтрольных им неправительственных организаций по реализации сценариев "цветных революций" в РФ и на пространстве СНГ". "Особое внимание уделялось нейтрализации негативных последствий для РФ в результате государственного переворота на Украине, локализации ситуации, связанной с вооруженным конфликтом в Донбассе", - сказал Патрушев.

"Среди приоритетных оставались вопросы противодействия международному терроризму, в том числе с учетом негативного развития ситуации в Сирии, Йемене, Ираке, Ливии и других странах", - добавил секретарь Совбеза РФ.

Оценивая 25-летнюю работу Совета безопасности страны Патрушев отметил, что деятельность этой структуры "способствовала объединению усилий органов госвласти и всего гражданского общества в интересах реализации курса, определенного президентом РФ в области внутренней и внешней политики, а также созданию условий для решения приоритетных задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого социально-экономического развития страны".

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