Путин отметил важную роль Совбеза РФ в решении ключевых проблем современной России

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Потенциал Совета безопасности России все 25 лет существования этой структуры использовался для принятия важнейших решений в разных сферах. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин.

Текст приветственного обращения главы государства зачитал на торжественном собрании, посвященном 25-летию Совбеза, секретарь СБ РФ Николай Патрушев.

Путин поздравил членов Совбеза и сотрудников его аппарата, отметив, что "все прошедшие годы Совет безопасности был на острие ключевых проблем современной России". "Именно здесь вырабатывались и принимались важнейшие решения в сфере обороны, обеспечения национальных интересов, социально-экономического развития страны, ее участия в глобальных и региональных процессах, осуществлялась координация деятельности министерств и ведомств", - отметил президент РФ.

Он добавил, что "на основе мощного экспертного, аналитического потенциала (Совбеза) формировалась система документов стратегического планирования, которые обозначили главные общенациональные цели и ориентиры".

Как отметил Путин, сегодня перед Совбезом стоят "новые, не менее ответственные задачи", а их эффективное решение напрямую зависит от компетентности, профессионализма и добросовестного отношения к своим обязанностям членов Совета. "Уверен, что вы и впредь будете трудиться творчески, с полной отдачей на благо Отечества и его граждан", - заключил глава государства.

Как сообщил Патрушев, указом президента РФ от 1 июня коллективу аппарата Совета безопасности была объявлена благодарность "за большой вклад в обеспечение национальной безопасности РФ и эффективное выполнение поставленных задач".

Совет безопасности РФ был образован 3 июня 1992 года.