Богданов: де Мистура посетит Москву на следующей неделе

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура посетит Москву на следующей неделе.
Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.
"На следующей неделе у нас будет спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, с которым мы проведем интенсивные консультации как раз по поводу Астаны, - сказал он. - Разумеется, конечно будем говорить об этом (о встречах по Сирии в Астане и Женеве - прим. ТАСС). В целом обсудим развитие ситуации в Сирии, вокруг нее, укрепление режима прекращения боевых действий, борьбу с терроризмом в лице ИГ и "Джебхат ан-Нусры" (запрещенные в РФ группировки)".
Богданов также сообщил, что Москва предлагает созвать новую встречу по Сирии в "астанинском формате" в середине июня.
"Сейчас идут контакты. Думаю, что в скором времени будет очередная встреча в Астане, - сказал он. - Мы предлагаем в середине июня, идут контакты по уточнению времени. В принципе у нас есть предложение, хорошо, что наши казахстанские друзья готовы в очередной раз принять эту встречу высокого уровня".