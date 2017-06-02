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Гатилов: Москва надеется, что Бюро ООН по борьбе с терроризмом возглавит представитель РФ

Политика
2 июня, 17:44 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, июня. /ТАСС

Замминистра МИД Геннадий Гатилов считает, что "необходимость создания такой структуры назрела"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Москва исходит из того, что Бюро ООН по борьбе с терроризмом возглавит представитель России. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

"Необходимость создания такой структуры назрела, - подчеркнул дипломат. - Исходим из того, что его возглавит представитель РФ".

Ранее заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов сообщил, что представитель РФ может возглавить создаваемую в рамках ООН новую структуру, которая будет заниматься борьбой с терроризмом.

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Гатилов, Геннадий Михайлович
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