Гатилов: Москва надеется, что Бюро ООН по борьбе с терроризмом возглавит представитель РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Москва исходит из того, что Бюро ООН по борьбе с терроризмом возглавит представитель России. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

"Необходимость создания такой структуры назрела, - подчеркнул дипломат. - Исходим из того, что его возглавит представитель РФ".

Ранее заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов сообщил, что представитель РФ может возглавить создаваемую в рамках ООН новую структуру, которая будет заниматься борьбой с терроризмом.