МИД РФ: в Токио состоялось заседание Глобальной инициативы по борьбе с ядерным терроризмом

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Пленарное заседание Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма состоялось 1-2 июня в Токио. Об этом сообщили в российском МИД.

"В форуме приняла участие представительная межведомственная российская делегация, - информировали в министерстве. - По его итогам принято совместное заявление сопредседателей Глобальной инициативы".

15 июля 2006 года в Санкт-Петербурге президенты России и США приняли совместное российско-американское заявление, которым было положено начало реализации Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма.

В соответствии с этим документом Москва и Вашингтон, ставшие первыми сопредседателями инициативы, решили содействовать развитию международного сотрудничества по противодействию ядерному терроризму на основе и для реализации Международной конвенции по борьбе с актами ядерного терроризма, Конвенции о физической защите ядерного материала и поправки к ней 2005 года, резолюции СБ ООН 1540 и ряда других международно-правовых инструментов, относящихся к недопущению попадания в руки террористов ядерных материалов.

Главная практическая задача инициативы - мобилизовать как можно большее количество стран для выполнения обязательств, вытекающих из упомянутых документов, и обеспечить международное взаимодействие по данному вопросу с привлечением, в первую очередь, МАГАТЭ.