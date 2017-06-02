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Самыми богатыми из непарламентских партий в 2016 г. стали "Яблоко" и Партия роста

Политика
2 июня, 21:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

"Яблоко" получило более 481 млн рублей, а Партия роста - 450 млн рублей

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. "Яблоко" и Партия роста в 2016 году привлекли на свои счета больше всего средств среди непарламентских партий, участвовавших в выборах в Госдуму. Это следует из сводных финансовых отчетов партий за прошлый год, опубликованных на сайте ЦИК РФ.

По итогам выборов в Госдуму 18 сентября ни одна из непарламентских партий не смогла преодолеть отметку в 3%, что давало бы право на получение господдержки в размере 152 рублей за каждый голос.

"Яблоко" получило в 2016 году более 481 млн рублей, это почти вдвое больше, чем в 2015 году (250 млн рублей). Половина всех денег (247,7 млн) - это средства господдержки, которую партия еще получала в 2016 году как набравшая более 3% на прошлых выборах в Госдуму. Пожертвования для партии составили 233 млн рублей. На конец отчетного периода у "Яблока" на счету осталось около 71 млн рублей.

На втором месте по размеру доходов среди непарламентских партий оказалась Партия роста. В начале 2016 года она была создана в результате ребрендина "Правого дела", тогда же ее возглавил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Партия роста получила в минувшем году 450 млн рублей, из которых 420 млн составили пожертвования, остальное - заемные средства. При этом 76 млн рублей были пожертвованы с нарушениями и возвращены. Потратила Партия роста 370,5 млн рублей, подавляющее большинство средств было перечислено в избирательные фонды.

"Патриоты России" заработали в прошлом году 104 млн рублей, из них 75 млн составили пожертвования и 28 млн - заемные средства. В 2015 году доход партии был значительно ниже - 60,7 млн рублей.

У остальных меньше 100 млн рублей

У партии "Родина" в 2016 году на счету оказалось 67,8 млн рублей, они прибавились к остатку размером почти 11 млн рублей. Почти все поступившие средства составили пожертвования физических и юридических лиц, израсходовано было 68,3 млн рублей. В 2015 году доход партии составил 44 млн рублей.

Немногим меньше привлекла на свой счет "Гражданская платформа" - 62,3 млн рублей, почти все средства являются пожертвованиями. Израсходовано было около 60 млн рублей. В 2015 году доход партии составил 30 млн рублей.

"Парнас" аккумулировал на своем счету 45 млн рублей, все за счет пожертвований, столько же и было потрачено. В 2015 году партия получила почти в пять раз меньше - 9,856 млн рублей.

"Коммунисты России" в выборный год заработали почти 22,5 млн рублей, а потратили 22,2 млн. В прошлый отчетный период партия получила существенно меньше - 17,7 млн рублей.

Доход Российской партии пенсионеров за справедливость (после выборов сменила название на Российская партия за социальную справедливость) в прошлом году составил 13,3 млн рублей, израсходовано было 12,3 млн рублей. В 2015 году партия получила чуть больше - 14,3 млн рублей.

Российская экологическая партия "Зеленые" отчиталась о получении 3,3 млн рублей, тогда как в 2015 году у нее было только 720 тысяч. Расходы составили 3,1 млн рублей. Партия "Гражданская сила" представила в ЦИК нулевой отчет.

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