Сафронков: конфронтационная логика чревата последствиями для Корейского полуострова

ООН, 3 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Россия поддержала резолюцию Совета Безопасности ООН 2356 о расширении санкций в отношении КНДР, но считает, что конфронтационная логика чревата последствиями для Корейского полуострова. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков.

"Важно искать политическое решение, - отметил он. - Некоторые наши партнеры говорят, что готовы возобновить контакты с Пхеньяном, но при определенных условиях. Конфронтационная логика чревата последствиями для Корейского полуострова. Кризисная обстановка на Корейском полуострове требует возобновления коллективной работы, Россия к такой работе готова".

Резолюция СБ ООН 2356 предусматривает включение в санкционный список нескольких организаций и частных лиц, которые могут быть причастны к действиям в интересах КНДР.