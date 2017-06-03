Сафронков: конфронтационная логика чревата последствиями для Корейского полуострова

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ООН, 3 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Россия поддержала резолюцию Совета Безопасности ООН 2356 о расширении санкций в отношении КНДР, но считает, что конфронтационная логика чревата последствиями для Корейского полуострова. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков.
"Важно искать политическое решение, - отметил он. - Некоторые наши партнеры говорят, что готовы возобновить контакты с Пхеньяном, но при определенных условиях. Конфронтационная логика чревата последствиями для Корейского полуострова. Кризисная обстановка на Корейском полуострове требует возобновления коллективной работы, Россия к такой работе готова".
Резолюция СБ ООН 2356 предусматривает включение в санкционный список нескольких организаций и частных лиц, которые могут быть причастны к действиям в интересах КНДР.