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Сафронков: конфронтационная логика чревата последствиями для Корейского полуострова

Политика
3 июня, 1:11 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

По словам заместителя постпреда РФ при ООН, кризисная обстановка на полуострове требует возобновления коллективной работы, Россия к такой работе готова

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ООН, 3 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Россия поддержала резолюцию Совета Безопасности ООН 2356 о расширении санкций в отношении КНДР, но считает, что конфронтационная логика чревата последствиями для Корейского полуострова. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков.

"Важно искать политическое решение, - отметил он. - Некоторые наши партнеры говорят, что готовы возобновить контакты с Пхеньяном, но при определенных условиях. Конфронтационная логика чревата последствиями для Корейского полуострова. Кризисная обстановка на Корейском полуострове требует возобновления коллективной работы, Россия к такой работе готова".

Резолюция СБ ООН 2356 предусматривает включение в санкционный список нескольких организаций и частных лиц, которые могут быть причастны к действиям в интересах КНДР.

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