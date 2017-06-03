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Путин: за вмешательством в выборы в США могут стоять американские хакеры

Политика
3 июня, 2:00 UTC+3

Президент России также отметил, что хакеры могут быть где угодно

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Материал из 1 страницы
Владимир Путин

Владимир Путин

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент России Владимир Путин считает, что за попытками вмешательства в выборы в США могли стоять американские хакеры, которые пытаются переложить вину на других. Об этом российский лидер заявил в интервью американскому телеканалу NBC.

"Ну, хакеры могут быть где угодно. Они в России могут, в Азии, в Америке, Латинской Америке, - сказал он. - Это могут быть хакеры, кстати сказать, в Соединенных Штатах, которые очень ловко и профессионально перевели, как у нас говорят, стрелку на Россию". 

"В ходе политической борьбы им было, по каким-то соображениям, удобно выпустить эту информацию. Они ее выпустили, сославшись на Россию", - добавил российский лидер. Он спросил ведущую Мегин Келли, может ли она себе такое представить, и добавил: "Я могу". 

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