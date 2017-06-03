Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: Путин и Гутерриш не обсуждали создание антитеррористического бюро ООН

Политика
3 июня, 12:39 дата обновления: 3 июня, 12:51 UTC+3

По словам представителя Кремля, президент РФ и генсек ООН обсуждали взаимодействие России и организации, а также обменялись мнениями по наиболее горячим вопросам повестки

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерриш на состоявшейся накануне встрече не обсуждали тему создания Бюро ООН по борьбе с терроризмом, которое, как рассчитывают в Москве, возглавит представитель России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, не обсуждали. Обсуждали взаимодействие России и ООН, обмен мнениями по наиболее горячим вопросам повестки", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Как накануне заявил замминистра иностранных дел России Геннадий Гатилов, Москва исходит из того, что создаваемую в рамках ООН структуру, которая будет заниматься борьбой с терроризмом, возглавит представитель РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Гатилов, Геннадий Михайлович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: крик радости в Каннах, рукопожатие президента и ураган в городе
Сергиев Посад. Город мастеров
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почти 50 авиарейсов отменены или задержаны в Шереметьеве и Домодедове
2
Мотострелки ЮВО из Ростовской области подняты по тревоге для проверки боеготовности
3
Минобороны РФ получит 14 вертолетов Ка-52 в 2017 году
4
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
5
На Украине разрабатывают законопроект о свободном обращении оружия
6
Минобороны опубликовало кадры первых пусков "Искандеров" за пределами России
7
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области
Темы дня
Загрузка...
Реклама