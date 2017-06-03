Песков: Путин и Гутерриш не обсуждали создание антитеррористического бюро ООН

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерриш на состоявшейся накануне встрече не обсуждали тему создания Бюро ООН по борьбе с терроризмом, которое, как рассчитывают в Москве, возглавит представитель России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, не обсуждали. Обсуждали взаимодействие России и ООН, обмен мнениями по наиболее горячим вопросам повестки", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
Как накануне заявил замминистра иностранных дел России Геннадий Гатилов, Москва исходит из того, что создаваемую в рамках ООН структуру, которая будет заниматься борьбой с терроризмом, возглавит представитель РФ.