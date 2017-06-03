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Путин на полях саммита ШОС может встретиться с главой Афганистана

Политика
3 июня, 13:04 UTC+3
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Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина в рамках саммита ШОС с президентом Афганистана Ашрафом Гани пока не запланирована, но возможна встреча на полях. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"На полях они увидятся, по всей видимости, если они будут там вместе, но что касается отдельной встречи, то сейчас пока не могу сказать, пока еще программа не сверстана до конца", - сказал он.

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Персоны
Гани, Ашраф Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
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