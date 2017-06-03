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Чубайс: факт выхода США из Парижского соглашения по климату не означает его отмену

Политика
3 июня, 14:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июня. /ТАСС

Парижские соглашения вступили в силу, юридически они уже действуют, с 2021 года начинается имплементация, отметил председатель правления "Роснано"

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МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс считает, что выход США из Парижского соглашения по климату не означает отмену договоренностей в целом.

"Выйдут они или не выйдут, если говорить всерьез, совершенно неочевидно, - заявил Чубайс в интервью РБК. - Парижские соглашения вступили в силу, юридически они уже действуют, с 2021 года начинается имплементация. Факт выхода Соединенных Штатов, даже если они юридически выйдут до конца, не означает отмену соглашения".

В четверг президент Дональд Трамп сообщил объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, принятого в декабре 2015 года по итогам конференции во французской столице. Тогда участники форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии.

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