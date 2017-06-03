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ЦИК РФ работает над повышением явки на президентских выборах 2018 года за рубежом

Политика
3 июня, 18:57 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Денис Дубровин

По словам члена ЦИК России Василия Лихачева, существуют три основных проблемы, которые осложняют привлечение к участию в выборах за границей граждан РФ

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БРЮССЕЛЬ, 3 июня. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. ЦИК РФ намерен обеспечить максимальную явку на президентских выборах 2018 года не только в России, но и за рубежом. Об этом рассказал член Центральной избирательной комиссии России Василий Лихачев, выступая на конференции организаций российских соотечественников в Брюсселе.

Он подчеркнул, что существуют три основных проблемы, которые осложняют привлечение к активному участию в выборах граждан РФ, постоянно проживающих за границей.

"Первая проблема: сегодня у нас нет четкой цифры количества граждан РФ, находящихся за рубежом и обладающих активным избирательным правом. Я провел большую работу, посмотрел ооновские материалы, Всемирного банка, ряда европейских структур, вырисовывается картина, что на консульском учете состоят 1,9 млн человек по всему миру", - заявил он, добавив, что фактическое количество таких избирателей оценивается примерно в 4 млн. "К этой массе на 18 марта 2018 года нужно добавлять аспирантов, студентов, туристов, творческих деятелей, которые приезжают за рубеж, и которым нужно обеспечить возможность воспользоваться своим избирательным правом", - отметил Лихачев.

Вторая проблема, продолжил Лихачев, связана с самой организацией этих выборов. "Сегодня я получаю предложения от представителей российской диаспоры Израиля, США, прибалтийских стран, скандинавских стран, которые просят учитывать географические, региональные и другие особенности и более активно обеспечивать работу участковых избирательных комиссий на голосованиях с выездом, которая за собой тянет решение серьезных материальных проблем: бензин, автомобили, количество людей", - отметил он. Лихачев подчеркнул, что в таких крупных странах как США или Германия, россиянам может потребоваться два дня, чтобы добраться до города, где имеется избирательный участок, проголосовать и вернуться домой. "У меня в памяти до сих пор обращение граждан РФ, которые в рамках сотрудничества с Росатомом работали в Алжире и говорили, что у них нет ни денег, ни машин, чтобы приехать в столицу Алжир и там проголосовать", - отметил он.

Третья проблема, по мнению члена Центризбиркома, заключается в необходимости повышения личной заинтересованности избирателей прийти на выборы, поскольку в российском законодательстве, в отличие, например, от бельгийского нет ответственности за неучастие в выборах. Следовательно, в РФ речь может идти лишь об агитационной и разъяснительной работе в СМИ с целью привлечения максимального числа избирателей.

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