Минобороны России призвало к расширению сотрудничества стран АТР в борьбе с терроризмом

СИНГАПУР, 4 июня. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Россия выступает за расширение сотрудничества в борьбе с терроризмом между государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), поскольку мер, принимаемых на национальном уровне, недостаточно. Об этом заявил в воскресенье замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.

Выступая на международной конференции "Шангри-Ла диалог", он отметил, что международный терроризм является одной из наиболее серьезных угроз безопасности в АТР, а в последнее время наблюдается активизация группировок в странах Юго-Восточной Азии и Китае. Только в прошлом году жертвами терактов в регионе стали более 100 человек, напомнил Фомин.

"Несмотря на серьезную работу по противодействию террористической угрозе, проводимую на национальном уровне, очевидно, что этих шагов недостаточно", - констатировал замглавы Минобороны РФ.

Поэтому, пояснил он, Москва выступает за расширение межгосударственного взаимодействия, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества, региональных форумов АСЕАН по безопасности и "СМОА-плюс" (Совещание министров обороны стран АСЕАН и партнеров - прим. ТАСС), а также региональных антитеррористических центров.

По оценке Фомина, негативное влияние на обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе оказывают расширение деятельности группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) и активизация пропаганды идей радикального ислама. Лидеры ИГ, заявил замминистра обороны, "рассматривают мусульманское население Юго-Восточной Азии в качестве перспективной базы для пополнения своих рядов".

"По имеющейся информации, на Ближнем Востоке на стороне ИГ воюют около тысячи наемников из азиатских стран. На что способны эти боевики по возвращении домой, мы уже наблюдали на примере Европы", - добавил Фомин.

Роль АСЕАН

Замглавы Минобороны подчеркнул, что Россия рассматривает АСЕАН как важного стратегического партнера в вопросах обеспечения региональной безопасности и стабильности. По словам Фомина, эта позиция была зафиксирована в итоговых документах прошлогоднего саммита РФ - АСЕАН и подтверждена на неформальной встрече министров обороны России и стран - членов организации, которая также состоялась в прошлом году.

Москва, напомнил Фомин, выдвинула ряд инициатив, направленных "на укрепление широких коллективных начал в регионе и выработку единых для всех правил поведения" в АТР. "Рассчитываем на поддержку и реальный вклад в эту работу всех заинтересованных государств", - подчеркнул он.

Замминистра также отметил особую роль в укреплении региональной безопасности "СМОА-плюс", эффективность и востребованность этого формата.

"Ощущается заинтересованность коллег в совместной работе по противоминной тематике с учетом актуального российского опыта разминирования в Сирии", - сказал Фомин. По его оценке, есть перспективы взаимодействия РФ с Региональным противоминным центром АСЕАН в Камбодже.

Замминистра также напомнил внимание, которое уделяет Москва развитию военно-морского сотрудничества со странами региона. С начала года российские моряки уже побывали в Республике Корея, Вьетнаме, Таиланде и Индонезии, на Филиппинах, приняли участие в военно-морском параде в Сингапуре, перечислил Фомин. По его словам, российские корабли зайдут еще в ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе для участия в торжествах по случаю 50-летия АСЕАН.