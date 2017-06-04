Путин ответит на вопросы россиян в ходе "Прямой линии" 15 июня

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет традиционную сессию ответов на вопросы россиян в прямом эфире 15 июня. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Предстоящая "Прямая линия" станет уже 15-й по счету для Путина.

"15 июня 2017 года в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов Первый, "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России" выйдет ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

"В традициях предыдущих программ, глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки", - уточняет пресс-служба Кремля.

Как задать вопрос

Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт либо - специальное мобильное приложение.

Обращения к "Прямой линии" принимаются также от пользователей социальных сетей, на этот раз уже двух: "ВКонтакте" и "Одноклассники". В этом году с помощью соцсетей можно будет отправить не только текстовый вопрос, но и обратиться к президенту, записав видеоролик.

Кроме того, непосредственно во время эфира организовать свой видеоканал со студией "Прямой линии" смогут как обладатели приложения "Москва - Путину", так и те, у кого на мобильных устройствах установлен "ОК Live" - первое российское приложение для онлайн-трансляций, распространяемое бесплатно в магазинах AppStore и GooglePlay.

Вопросы принимаются начиная с 08:00 мск. 4 июня вплоть до окончания программы. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира.

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов - бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам: +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.

Вопросы в виде СМС и ММС-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков.

Отправить свой вопрос можно также через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Там же доступна подробная информация о предстоящей "Прямой линии", способах связи с Единым центром обработки сообщений, а также эфирах предыдущих программ.

Официальное приложение "Москва - Путину" для мобильных устройств доступно в онлайн-магазинах AppStore и GooglePlay. Официальные группы в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" - vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

15 июня на сайте программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР) будет доступна трансляция с сурдопереводом.

Приложение OK Live

Как сообщили ТАСС в пресс-службе соцсети "Одноклассники", специальное приложение OK Live позволит не только направить вопрос в текстовом формате, но и наладить свой собственный "прямой эфир" для связи с главой государства.

"Одноклассники" планируют вести онлайн-трансляцию общения президента с россиянами 15 июня. С 4 июня в специальной группе "Прямая линия" в этой соцсети начнется сбор вопросов к главе государства. Задать вопрос можно будет в текстовой форме, а также в формате видео.

В день же "Прямой линии" при помощи ОК Live зарегистрированные пользователи смогут создать стрим, то есть свой прямой видеоканал, и ожидать ответа. Все стримы будут видны редактору трансляции "Прямой линии", который сможет написать комментарий пользователю или позвонить ему прямо из приложения, чтобы узнать его вопрос к президенту. Авторов лучших вопросов подключат к прямому эфиру с Владимиром Путиным.

В пресс-службе соцсети уточнили, что во время ожидания можно будет продолжать смотреть эфир "Прямой линии" на экране OK Live.

История "Прямой линии"

"Прямая линия с Владимиром Путиным" - телевизионная программа, в ходе которой глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы жителей России и ближнего зарубежья. Последняя такая программа прошла 14 апреля 2016 года.

Впервые же такой формат общения президента с гражданами страны на общенациональных теле- и радиоканалах был организован 24 декабря 2001 года. В дальнейшем "Прямые линии" проходили ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов.

Всего Путин участвовал в 14 передачах, из них 10 раз в качестве главы государства и четыре - как председатель правительства. По словам президента, "прямые контакты с гражданами дают очень верный срез того, что на данный момент времени волнует и интересует общество".

В ходе первой "Прямой линии" в 2001 году Путину было адресовано 400 тыс. вопросов; в дальнейшем их число постоянно увеличивалось и к 2015 году перевалило за 3,25 млн.

Прямые включения

Неотъемлемой частью программы являются прямые включения из разных населенных пунктов, где местные жители в режиме телемоста имеют возможность задать вопрос президенту. Всего за годы существования программы в эфире "Прямых линий" было более 100 включений из регионов России и государств - бывших республик СССР.

Именно из-за прямых включений, которые, как правило, проходили из расположенных на улице мобильных студий, в октябре 2012 году было принято решение о переносе времени выхода программы на более теплое время года, с тем, чтобы погодные условия не мешали работе вне помещений. С 2013 года "Прямые линии" стали проводиться в апреле.

В этот же раз "Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет позже. Как пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это продиктовано графиком главы государства.

Он также опровергал предположения о том, что перенос на более поздний срок был связан с акциями протеста, которые проходили в конце марта. По его словам, решение о дате проведения "Прямой линии" было принято за несколько месяцев до акций оппозиции.