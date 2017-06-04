Путин поздравил жителей Ингушетии с 25-летием республики

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Юнус-Бека Евкурова и всех жителей Ингушетии со знаменательной датой - 25-й годовщиной образования Республики Ингушетия. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Прошедшие четверть века по праву считаются периодом эффективного развития социально-экономической и гуманитарной сферы региона, укрепления его безопасности, - отмечается, в частности, в поздравительном послании. - И сегодня в республике последовательно решаются серьезные, востребованные временем задачи, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций, создание современных рабочих мест, повышение благосостояния людей. Успешно реализуются проекты в агропромышленном и строительном комплексах, ведется активная деятельность по формированию туристического кластера".