Путин поздравил жителей Ингушетии с 25-летием республики

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Юнус-Бека Евкурова и всех жителей Ингушетии со знаменательной датой - 25-й годовщиной образования Республики Ингушетия. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Прошедшие четверть века по праву считаются периодом эффективного развития социально-экономической и гуманитарной сферы региона, укрепления его безопасности, - отмечается, в частности, в поздравительном послании. - И сегодня в республике последовательно решаются серьезные, востребованные временем задачи, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций, создание современных рабочих мест, повышение благосостояния людей. Успешно реализуются проекты в агропромышленном и строительном комплексах, ведется активная деятельность по формированию туристического кластера".