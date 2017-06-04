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Кадыров призвал европейские страны обеспечить безопасность туристов и беженцев

Политика
4 июня, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июня. /ТАСС

Глава Чечни также выразил свои соболезнования в связи с терактами в Лондоне

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Европу обеспечить безопасность туристов и беженцев, находящихся на ее территории.

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"Я обращаюсь и к европейскому руководству с требованием обеспечения безопасности наших туристов, а также проживающих на территории Европы чеченцев, которые были вынуждены покинуть республику и проживают там в статусе беженцев", - написал он в Telegram.

Кадыров выразил обеспокоенность за жизнь россиян, находящихся в европейских странах, и призвал жителей Чечни максимально ограничить поездки в Европу. Он также выразил свои соболезнования в связи с терактами в Лондоне.

Минувшей ночью трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в британской столице, в районе Лондонского моста. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и, вооружившись ножами, стали нападать на прохожих.

По последним данным, в результате терактов семь человек погибли, 48 пострадали. Нападавшие были ликвидированы полицией.

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