Кадыров призвал европейские страны обеспечить безопасность туристов и беженцев

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Европу обеспечить безопасность туристов и беженцев, находящихся на ее территории.

"Я обращаюсь и к европейскому руководству с требованием обеспечения безопасности наших туристов, а также проживающих на территории Европы чеченцев, которые были вынуждены покинуть республику и проживают там в статусе беженцев", - написал он в Telegram.

Кадыров выразил обеспокоенность за жизнь россиян, находящихся в европейских странах, и призвал жителей Чечни максимально ограничить поездки в Европу. Он также выразил свои соболезнования в связи с терактами в Лондоне.

Минувшей ночью трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в британской столице, в районе Лондонского моста. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и, вооружившись ножами, стали нападать на прохожих.

По последним данным, в результате терактов семь человек погибли, 48 пострадали. Нападавшие были ликвидированы полицией.