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Голодец: Россия придает большое значение сотрудничеству с Японией

Политика
4 июня, 13:52 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

"Об этом свидетельствуют встречи на высшем уровне", добавила вице-премьер РФ

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ТОКИО, 4 июня. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Россия придает большое значение развитию отношений и сотрудничества с Японией. Об этом заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец в своем приветственном слове на церемонии открытия "Русских сезонов" в Японии.

"Россия придает большое значение сотрудничеству с Японией. Об этом свидетельствуют встречи на высшем уровне", - сказала она, отметив, что "они положили начало новому витку отношений между Россией и Японией". Голодец добавила, что Россия славилась "Русскими сезонами" и "теперь эта традиция возобновилась".

"Для нас очень важно, что это произошло именно в Японии. Мне очень приятно, что мы открываем "Русские сезоны" балетом "Жизель", - заключила она.

Торжественный вечер в воскресенье завершит выступление артистов Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), которые покажут балет "Жизель" на музыку Адольфа Адана в хореографической версии народного артиста СССР Юрия Григоровича.

Фестиваль "Русские сезоны" станет прологом перекрестного года России и Японии, которым президент РФ Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ объявили 2018 год. Программа проекта включает свыше 200 мероприятий, которые будут проходить на протяжении года в более чем 45 городах Японии. Как ожидается, зрителями мероприятий, проходящих в рамках "Русских сезонов", станут свыше 3 млн человек.

"Русские сезоны" представят в Японии более 20 именитых российских учреждений культуры, среди которых Большой театр, Мариинский, Эрмитаж, Малый драматический театр, Приморская сцена Мариинского театра, Симфонический оркестр Московской филармонии, Московский цирк Никулина, Театр драмы имени А. С. Пушкина, Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Симфоническая капелла России, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), ВМОМК имени М. И. Глинки, Государственный Казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье".

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