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Путин: Обама мог сомневаться, что РФ вмешивалась в выборы, хотя и не признает этого

Политика
5 июня, 3:00 UTC+3

В интервью телеканалу NBC президент РФ подчеркнул, что "ни разу не видел каких-то прямых доказательств вмешательства России в президентские выборы в США"

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин полагает, что экс-президент США Барак Обама может сомневаться в правдивости заявлений о якобы вмешательстве России в американские выборы прошлого года. Об этом глава российского государства заявил в интервью ведущей телеканала NBC Мегин Келли.

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"Мы говорили об этом и с бывшим президентом Обамой, мы говорили с некоторыми другими официальными лицами – никто никогда не предъявил мне никаких прямых доказательств (вмешательства России)", - рассказал Путин. "Когда мы говорили с президентом Обамой на этот счет, - это вам лучше у него спросить, думаю, что он вам скажет, что он тоже уверен в этом, - но когда мы с ним говорили, я увидел, что и он засомневался", - считает президент РФ. "Я, во всяком случае, так увидел", - добавил он.

Путин парировал утверждение ведущей о том, что о вмешательстве заявляют 17 агентств в области безопасности и представители обеих партий в Конгрессе США. "Они введены в заблуждение и не анализируют информацию в полном объеме", - считает российский лидер. "Я ни разу не видел каких-то прямых доказательств вмешательства России в президентские выборы в США", - заявил он.

Президент РФ напомнил, что сегодняшние технологии - очень изощренные, тонкие - позволяют закамуфлировать происхождение компьютерной атаки. "Можно так подставить любую структуру, любого человека, что все будут думать, что именно он является источником той или иной атаки", - пояснил он. "Когда мы это поймем, мы избавимся от всяких иллюзий", - уверен Путин. 

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