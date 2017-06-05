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Путин рекомендовал США не учить Россию жить

Политика
5 июня, 3:07 UTC+3

В интервью телеканалу NBC президент РФ подчеркнул, что российские власти относятся к акциям оппозиции мягче, чем другие страны, в том числе США

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Власти России относятся к акциям оппозиции мягче, чем другие страны, в том числе США. В этой связи в интервью ведущей американского телеканала NBC Мегин Келли глава российского государства посоветовал представителям США поменьше заниматься морализаторством.

"У нас собираются митинги оппозиции, у нас люди имеют право высказывать свою точку зрения", - напомнил Путин. "Да, если люди в ходе выражения своего собственного мнения нарушают действующее законодательство, действующий закон, то тогда, конечно, правоохранительные органы стараются навести порядок", - отметил он. "Наша полиция, слава богу, пока, во всяком случае, не применяет ни дубинки, ни слезоточивый газ, ни другие крайние меры наведения порядка, что мы часто видим в других странах, в том числе и в Соединенных Штатах", - специально обратил внимание президент России.

В качестве примера  Путин привел акции гражданского протеста в США "Захвати Уолл-стрит" (Occupy Wall Street) против экономического неравенства и социального расслоения. "Давайте вспомним движение Occupy Wall Street, где оно теперь? Правоохранительные органы и специальные службы Соединенных Штатов разобрали его на колесики и растворили", - отметил он.

"Я же не задаю вам вопрос: как у вас с демократией в Соединенных Штатах?", - заявил президент России. "Почему вы считаете себя вправе задавать нам такие вопросы, причем постоянно, заниматься морализаторством и учить нас жить?" - задал он риторический вопрос.

"Мы готовы прислушиваться к нашим партнерам, мы готовы прислушиваться к оценкам тогда, когда это делается доброжелательно, с целью наладить контакт, создать единую атмосферу, посвятить себя служению единым ценностям, но мы абсолютно не принимаем, когда подобные вещи используются в качестве инструментов политической борьбы", - обратился Путин к американской журналистке, подчеркнув, что "Россия развивается по демократическому пути", "это безусловно, и в этом не должно быть ни у кого никаких сомнений".

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