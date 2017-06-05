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Лавров обсудит с главой МИД Белоруссии координацию в области внешней политики

Политика
5 июня, 0:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Руководители внешнеполитических ведомств примут участие в совместном заседании коллегий МИД

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник в Москве проведет переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Руководители внешнеполитических ведомств двух стран также примут участие в совместном заседании коллегий МИД.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ходе визита Макея в Москву будут обсуждаться вопросы реализации программы согласованных действий в области внешней политики государств - участников договора Союзного государства на 2016-2017 годы и формирование программы на очередной двухлетний период.

В МИД РФ в преддверии визита подчеркнули, что Белоруссия является стратегическим союзником России.

Отношения с НАТО

В МИД Белоруссии добавили, что во время переговоров речь пойдет о вопросах международной и региональной безопасности, в частности, координации подходов к выстраиванию отношений с НАТО. Как отметил Макей, между РФ и НАТО необходим диалог. "Сегодня нам не нужна бесконтрольная гонка вооружений, которая приводит к нестабильности в нашем регионе и в Европе, нам хватит тех конфликтов, которые уже имеются", - сказал он.

Белорусская сторона намерена также обсудить процессы интеграции на евразийском пространстве и возможные совместные усилия для повышения международного авторитета ЕврАзЭС.

Визит Макея в Москву пройдет в преддверии 25-летия со дня установление дипломатических отношений между Россией и Белоруссией (25 июня). Планируется, что главы МИД двух стран подпишут совместное заявление по случаю юбилея.

Миграционная сфера

Среди вопросов, особенно интересовавших журналистов после предыдущего совместного заседаний коллегий МИД в Минске в ноябре 2016 года, были проблемы в миграционной сфере, прежде всего, порядок обеспечения правил въезда в Россию с территории Белоруссии. Поскольку пограничный контроль между Россией и Белоруссией отсутствует, прибывшие в Минск иностранцы могут затем попасть на территорию РФ, не имея российской визы.

Проблема приобрела дополнительную остроту после того, как 9 января 2017 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, устанавливающий безвизовый порядок въезда в республику через КПП Национальный аэропорт Минск на срок не более пяти суток для граждан 80 стран, включая все государства Евросоюза, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию.

По итогом ноябрьского заседания коллегий Лавров сообщил, что Москва и Минск проработают вопросы миграционной сферы. Позднее посол РФ в Белоруссии Александр Суриков в интервью ТАСС сообщил, что специальная группа из числа сотрудников МВД и МИД двух стран до конца года изучит вопрос о возможности взаимного признания виз.

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Лавров, Сергей Викторович
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