Лавров: беспрецедентное наращивание потенциала НАТО дестабилизирует ситуацию в Европе

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудит во время переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем координацию усилий по выстраиванию отношений с НАТО в свете последних решений на саммите альянса.

"Нам предстоит обсудить координацию подходов к выстраиванию отношений с североатлантическим альянсом, - сказал он. - В свете решений последних саммитов НАТО мы вынуждены констатировать, что предпринимаемые попытки изменить существующий баланс сил в Европе, беспрецедентное с момента окончания холодной войны наращивание военного потенциала блока, увеличение масштабов военно-тренировочной активности, как и продолжающееся создание американской системы ПРО, дестабилизируют ситуацию на европейском континенте".

По словам Лаврова, такие действия "противоречат решению саммитов ОБСЕ и саммитов Россия - НАТО о создании в Евроатлантике единого пространства мира, безопасности и стабильности" и напрямую затрагивают национальные интересы России и Белоруссии. "Согласованные действия наших стран, в том числе по линии ОДКБ, где в нынешнем году председательствуют белорусские друзья, приобретают особое значение", - подчеркнул Лавров.

Стратегический баланс

Владимир Макей отметил, что развертывание элементов ПРО в Европе и усиление восточного фланга НАТО нарушают стратегический баланс сил в этом регионе.

"Развертывание элементов ПРО в Европе, усиление восточного фланга НАТО становятся факторами, провоцирующими нарушение стратегического баланса сил и, по большому счету, новую гонку вооружений", - сказал министр.

По его словам, аргументация таких действий известна и шлифуется альянсом от саммита к саммиту. "Но от этого она не выглядит более убедительной", - отметил Макей.

"Мягко говоря, НАТО не хочет сегодня видеть в России равноправного партнера, - указал глава МИД Белоруссии. - Это резко сужает варианты для сотрудничества, ведет к поддержанию высокого уровня напряженности в регионе".

Он также отметил, что опасения по поводу совместных учений РФ и Белоруссии "Запад" абсурдны и неуместны.

"Приходится вновь упоминать абсурдные, неуместные опасения по поводу регулярных совместных учений "Запад". Они будут максимально транспарентными и открытыми для наблюдений", - сказал Макей.

"Они будут максимально транспарентными и открытыми для наблюдений", - подчеркнул министр.

Совместные учения России и Белоруссии "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября.