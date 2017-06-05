Лавров: дальнейшее продвижение ЕврАзЭС зависит от взаимной открытости стран объединения

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Эффективность дальнейшего продвижения Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) на международной арене зависит от слаженности действий и взаимной открытости стран евразийской пятерки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

"Россия и Белоруссия плодотворно взаимодействуют в рамках ЕврАзЭС, который уже добился впечатляющих результатов в деле формирования общего рынка с универсальными правилами для экономических операторов", - отметил министр. "Исходим из того, что от слаженности действий евразийской пятерки, их взаимной открытости во многом зависит эффективность дальнейшего продвижения ЕврАзЭС на мировой арене", - добавил Лавров.

"Особое значение придаем дальнейшему развитию внешних связей ЕврАзЭС, - информировал он. - Наращивание информационной работы в целях повышения его международного авторитета - в числе наших безусловных приоритетов", - заверил глава российского дипведомства.

Лавров также сообщил, что обсудит с Макеем ход выполнения программы по взаимодействию министерств иностранных дел на 2017-2018 годы и проект аналогичного документа на очередной двухлетний период.