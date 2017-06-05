Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: дальнейшее продвижение ЕврАзЭС зависит от взаимной открытости стран объединения

Политика
5 июня, 11:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Глава МИД РФ напомнил, что Россия и Белоруссия плодотворно взаимодействуют в рамках ЕврАзЭС, который уже добился впечатляющих результатов в деле формирования общего рынка

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Эффективность дальнейшего продвижения Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) на международной арене зависит от слаженности действий и взаимной открытости стран евразийской пятерки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

"Россия и Белоруссия плодотворно взаимодействуют в рамках ЕврАзЭС, который уже добился впечатляющих результатов в деле формирования общего рынка с универсальными правилами для экономических операторов", - отметил министр. "Исходим из того, что от слаженности действий евразийской пятерки, их взаимной открытости во многом зависит эффективность дальнейшего продвижения ЕврАзЭС на мировой арене", - добавил Лавров.

"Особое значение придаем дальнейшему развитию внешних связей ЕврАзЭС, - информировал он. - Наращивание информационной работы в целях повышения его международного авторитета - в числе наших безусловных приоритетов", - заверил глава российского дипведомства.

Лавров также сообщил, что обсудит с Макеем ход выполнения программы по взаимодействию министерств иностранных дел на 2017-2018 годы и проект аналогичного документа на очередной двухлетний период.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Белоруссия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром
2
В Твери арестовали подозреваемого в убийстве девяти человек
3
СК проверит действия должностных лиц после падения тополя на жителя Урала во время урагана
4
Футболист Данни объявил об уходе из "Зенита"
5
Катар считает решение арабских государств о разрыве дипотношений неоправданным
6
Власти Москвы просят суд изъять участок земли у главы Россельхознадзора Данкверта
7
Синоптики предупредили о ливне и сильном ветре в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама