Россия и Белоруссия планируют создание единого миграционного пространства

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Россия и Белоруссия подготовили план по формированию единого миграционного пространства.

Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

"Уже согласован и выносится на утверждение Совета министров Союзного государства план мероприятий по формированию единого миграционного пространства на ближайшую трехлетку", - отметил глава МИД РФ.

Совпадение позиций

Успех внешнеполитического взаимодействия между Россией и Белоруссией заключается в одинаковых взглядах на международные проблемы, отметил российский министр.

"У наших стран совпадение взглядов на происходящее в мире и на пути решения международных проблем, можно сказать, генетически одинаковое, - сказал он. - Конечно, есть нюансы, но стратегическое, магистральное направление движения в международных делах у нас одинаковое, что подтверждается документами, подписанными сегодня, а также программой согласованных действий в области внешней политики".

"Россия и Белоруссия отстаивают на международной арене правду, справедливость, равноправие государств, право государств самим выбирать свою судьбу", - отметил министр. "Мы никого не заставляем делать какой-то исторический выбор, чем, к сожалению, занимаются наши коллеги из Европейского союза и Североатлантического альянса", - добавил он.