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Кремль не комментирует претензии стран Персидского залива к Катару

Политика
5 июня, 13:46 UTC+3

Дмитрий Песков также не стал отвечать на вопрос, скажется ли сложившаяся ситуация на сделке ОПЕК и стран, не входящих в картель, по ограничению добычи нефти

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Кремль не комментирует достоверность претензий ряда стран Персидского залива к Катару, который обвиняют в поддержке террористов.

"Эту часть (вопроса) я не буду комментировать", - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Он также сообщил, что Россия рассчитывает на то, что ситуация вокруг Катара будет решаться в мирной атмосфере. "Конечно, Россия как активный участник общего процесса борьбы с международным терроризмом надеется, что эта ситуация ни коим образом не повлияет на общий настрой и решимость в деле борьбы с терроризмом, актуальность, срочность и безальтернативность которого демонстрируют трагические события, в том числе - недавние события, которые произошли в Лондоне", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о позиции Кремля по ситуации с Катаром, Песков отметил, что "Россия не может вмешиваться во внутренние дела других государств, в данном случае - государств Персидского залива". "Президент (Владимир) Путин неоднократно подчеркивал, что мы никогда не вмешиваемся и не любим, когда вмешиваются в наши дела", - напомнил пресс-секретарь главы государства. Вместе с тем, продолжил Песков, Россия безусловно дорожит своими отношениями как с Персидским заливом в целом, так и с отдельными государствами этого региона, с которыми у Москвы идет активное сотрудничество, в том числе в "достаточно сенситивных областях" - например, в военно-технической, а также инвестиционной, торгово-экономической и т.д.

 "Поэтому, мы действительно заинтересованы в поддержании этих добрых отношений и заинтересованы в том, чтобы все-таки в Персидском заливе была стабильная и мирная атмосфера, в рамках которой и решаются существующие разногласия", - подчеркнул представитель Кремля.

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Песков не стал отвечать на вопрос, может ли сказаться ситуация вокруг Катара на сделке ОПЕК и стран, не входящих в картель, по ограничению добычи нефти. Пресс-секретарь президента РФ также назвал некорректным вопрос о том, может ли Россия оказать помощь Катару в случае, если это государство окажется в затруднительном положении.

Ранее в понедельник ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, а также Мальдивская Республика объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма. ОАЭ и Бахрейн также решили закрыть в течение 24 часов свое воздушное пространство для Катара. В Дохе выразили сожаление в связи с решением арабских государств и назвали его необоснованным.

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