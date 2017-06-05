Путин проведет встречи с главой Совбеза РФ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет сегодня встречу с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент проводит сегодня рабочие встречи, в том числе примет Патрушева по случаю 25-летия Совбеза. Эта тема поднималась на предыдущем оперативном совещании СБ, но поскольку 2 июня была непосредственно годовщина, они решили с Патрушевым отдельно встретиться и обсудить основные направления работы этого важного органа", - сказал Песков.

Кроме того, по словам пресс-секретаря, во второй половине дня состоится встреча с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

2 июня секретарь СБ РФ Николай Патрушев на торжественном собрании, посвященном 25-летию Совбеза зачитал обращение Путина, в котором глава государства поздравил членов Совбеза и сотрудников его аппарата, отметив, что "все прошедшие годы Совет безопасности был на острие ключевых проблем современной России".

"Именно здесь вырабатывались и принимались важнейшие решения в сфере обороны, обеспечения национальных интересов, социально-экономического развития страны, ее участия в глобальных и региональных процессах, осуществлялась координация деятельности министерств и ведомств", - отметил президент РФ. Он добавил, что "на основе мощного экспертного, аналитического потенциала (Совбеза) формировалась система документов стратегического планирования, которые обозначили главные общенациональные цели и ориентиры".

Как отметил Путин, сегодня перед Совбезом стоят "новые, не менее ответственные задачи", а их эффективное решение напрямую зависит от компетентности, профессионализма и добросовестного отношения к своим обязанностям членов Совета. "Уверен, что вы и впредь будите трудиться творчески, с полной отдачей на благо Отечества и его граждан", - заключил глава государства.

Совет безопасности РФ был образован 3 июня 1992 года.