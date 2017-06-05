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Песков: огласка данных о провокациях с химоружием в Сирии могла предотвратить ряд из них

Политика
5 июня, 13:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Ранее президент России сообщил, что российские спецслужбы получили дополнительные сведения о том, что аналогичные провокации хотели провести и в других регионах Сирии

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Превентивное обнародование данных о возможных провокациях с химоружием в Сирии помогло избежать ряда таких инцидентов, считают в Кремле. "Информация о возможных провокациях с использованием отравляющих веществ (в Сирии) была неоднократно (опубликована с подачи РФ) и, безусловно, ее опубличивание, скорее всего, помогло избежать таких провокаций", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Он напомнил, что запасы химоружия, которым располагал официальный Дамаск, были полностью уничтожены несколько лет назад. Это было подтверждено Организацией по запрещению химического оружия. "Вместе с тем неоднократно подчеркивалось, что и на территории Ирака имели место случаи применения химических отравляющих веществ, в том числе применение его террористами, - добавил Песков. - То есть в руках террористов могут находиться такие отравляющие вещества".

Ранее об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума говорил президент России Владимир Путин. "По поводу людей, которые были убиты, пострадали от применения оружия, в том числе химического оружия, - это ложная информация, - отметил глава государства 2 июня. - На сегодняшний день мы абсолютно убеждены, что это просто провокация. (Президент Сирии Башар) Асад этого оружия не применял, и все это было сделано людьми, которые хотели его в этом обвинить". "Наши спецслужбы получили дополнительные сведения о том, что и в других регионах Сирии, в том числе недалеко от Дамаска, хотят повторить такой же сценарий, - сообщил Путин. - Мы предали эту информацию гласности. Слава богу, у тех, кто планировал эту акцию, вовремя хватило ума этого не делать".

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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