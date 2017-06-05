Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Патрушев: обстановка в мире не станет проще, есть ряд осложнений в мировой безопасности

Политика
5 июня, 13:46 UTC+3

Секретарь Совета безопасности РФ отметил, что вопросы международной, региональной безопасности требуют тщательного внимания

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что обстановка в мире не станет проще, есть еще целый ряд факторов, осложняющих мировую безопасность. "Мы полагаем, что и в дальнейшем обстановка в мире не будет развиваться более просто, - заявил он на встрече с президентом России Владимиром Путиным. - Наоборот, мы видим целый ряд осложнений в мировой безопасности, да и в региональной тоже".

"Поэтому своевременная реакция очень важна, - добавил секретарь СБ РФ. - Надеемся, что мы будем четко реагировать и предоставлять необходимые рекомендации".

В начале встречи Путин поздравил Патрушева и сотрудников аппарата Совбеза с отмечавшимся 3 июня 25-летием СБ РФ. "Хочу поздравить и Вас, и всех сотрудников аппарата (Совбеза) и сказать, что за эти годы сделано очень многое и для становления этого важнейшего органа государственного управления, и для его эффективной работы сегодня", - подчеркнул глава государства.

"Очень рассчитываю, что и дальше таким же образом будет строиться работа с тем, чтобы ряд ключевых вопросов в сфере обороны, безопасности, жизнеобеспечения государства проходили надежную своевременную экспертизу через секретариат в контакте с заинтересованными министерствами и ведомствами, - добавил он. - Хочу всех поблагодарить за совместную работу!".

Патрушев в ответ заверил президента, что сотрудники Совбеза готовы продолжать эффективно выполнять поставленные задачи. "Мы рассматриваем то, как развиваются вызовы и угрозы в современном мире, - отметил он. - И конечно, нужен достаточно четкий прогноз, нужно вырабатывать рекомендации, как нам на них реагировать. Вопросы международной, региональной безопасности также требуют тщательного внимания".

Патрушев добавил, что СБ РФ занимается и разработкой документов стратегического планирования. "Вы уже упомянули оборону, безопасность. Добавлю, что очень важно, чтобы там были обозначены стратегическая стабильность и - на что мы обращаем сейчас серьезное внимание - повышение качества жизни российских граждан, - уверен секретарь СБ РФ. - Все документы, которые готовятся, проходят именно через эту призму".

Патрушев добавил, что СБ РФ занимается международным сотрудничеством, которое показывает, "что многие наши наработки используются ими (зарубежными партнерами) в практической деятельности, что тоже очень важно".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Патрушев, Николай Платонович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская объяснила, почему в ее декларации о доходах нет сведений о муже и машине
2
Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром
3
УФСИН: экс-главу банка "Огни Москвы" еще в марте перевели из СИЗО под домашний арест
4
Литва начинает строить на границе с РФ заграждение в 45 км стоимостью €1,335 млн
5
В Твери арестовали подозреваемого в убийстве девяти человек
6
Кремль не комментирует претензии стран Персидского залива к Катару
7
Синоптики предупредили о ливне и сильном ветре в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама