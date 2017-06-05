Патрушев: обстановка в мире не станет проще, есть ряд осложнений в мировой безопасности

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что обстановка в мире не станет проще, есть еще целый ряд факторов, осложняющих мировую безопасность. "Мы полагаем, что и в дальнейшем обстановка в мире не будет развиваться более просто, - заявил он на встрече с президентом России Владимиром Путиным. - Наоборот, мы видим целый ряд осложнений в мировой безопасности, да и в региональной тоже".
"Поэтому своевременная реакция очень важна, - добавил секретарь СБ РФ. - Надеемся, что мы будем четко реагировать и предоставлять необходимые рекомендации".
В начале встречи Путин поздравил Патрушева и сотрудников аппарата Совбеза с отмечавшимся 3 июня 25-летием СБ РФ. "Хочу поздравить и Вас, и всех сотрудников аппарата (Совбеза) и сказать, что за эти годы сделано очень многое и для становления этого важнейшего органа государственного управления, и для его эффективной работы сегодня", - подчеркнул глава государства.
"Очень рассчитываю, что и дальше таким же образом будет строиться работа с тем, чтобы ряд ключевых вопросов в сфере обороны, безопасности, жизнеобеспечения государства проходили надежную своевременную экспертизу через секретариат в контакте с заинтересованными министерствами и ведомствами, - добавил он. - Хочу всех поблагодарить за совместную работу!".
Патрушев в ответ заверил президента, что сотрудники Совбеза готовы продолжать эффективно выполнять поставленные задачи. "Мы рассматриваем то, как развиваются вызовы и угрозы в современном мире, - отметил он. - И конечно, нужен достаточно четкий прогноз, нужно вырабатывать рекомендации, как нам на них реагировать. Вопросы международной, региональной безопасности также требуют тщательного внимания".
Патрушев добавил, что СБ РФ занимается и разработкой документов стратегического планирования. "Вы уже упомянули оборону, безопасность. Добавлю, что очень важно, чтобы там были обозначены стратегическая стабильность и - на что мы обращаем сейчас серьезное внимание - повышение качества жизни российских граждан, - уверен секретарь СБ РФ. - Все документы, которые готовятся, проходят именно через эту призму".
Патрушев добавил, что СБ РФ занимается международным сотрудничеством, которое показывает, "что многие наши наработки используются ими (зарубежными партнерами) в практической деятельности, что тоже очень важно".