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Володин: отношения России и Сербии должны быть крепкими

Политика
5 июня, 13:42 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 5, июня. /ТАСС

Спикер Госдумы отметил, что этого хотят народы обеих стран

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БЕЛГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Отношения между Россией и Сербией должны быть крепкими, этого хотят народы обеих стран. Об этом заявил  спикер Госдумы Вячеслав Володин во время краткой встречи в аэропорту с председателем Народной скупщины (парламента) Сербии Маей Гойкович по прибытии с официальным визитом в Белград.

"Нас многое связывает: история, культура, мы были вместе в тяжелые времена. Отношения между нашими странами должны быть крепкими, этого хотят народы России и Сербии", - подчеркнул спикер.

После этого Володин и Гойкович возложили венки к Мемориалу освободителям Белграда и к Памятнику советскому солдату. Общаясь с ветеранами Вооруженных сил Сербии, председатель Госдумы указал на важность хранить память о тех, кто освобождал Европу от фашизма. "Ваши и наши деды были вместе в 1944 году, освобождая Белград, это нас объединяет", - заявил Володин. "Мы видим ваше бережное отношение к истории, и если мы будем дальше нести память через все испытания, наши народы будут вместе", - добавил он.

При этом спикер отметил, что "некоторые страны пытаются переписать историю, и это нечестно перед их собственными народами". "Мы должны помнить жертвы, которые были принесены при освобождении Европы от фашизма", - сказал Володин.

Спикер нижней палаты российского парламента также оставил запись в Книге почетных гостей, в которой отметил: "Мемориалы и памятники, посвященные Второй Мировой войне, служат напоминанием всем ныне живущим, что мы в неоплатном долгу перед фронтовиками, партизанами и тружениками тыла".

Поездка в Сербию - первый визит Володина в европейскую страну в должности председателя Госдумы. В ходе двусторонней встречи с Гойкович в Народной скупщине республики спикер подтвердил дружеские отношения между двумя странами "на основе доверия и обязательности". "Наш президент Владимир Путин делает все, чтобы наши отношения крепли, а парламент реализует поставленные им задачи", - подчеркнул Володин.

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