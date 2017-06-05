Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жириновский: Трамп до конца года укрепит свою власть, и тогда "полетят головы"

Политика
5 июня, 13:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Председатель ЛДПР также отметил, что президентская предвыборная кампания в США вызвала у него симпатию

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский полагает, что президент США Дональд Трамп до конца этого года сможет укрепить свою власть, и тогда противостоящие ему сейчас чиновники, губернаторы и журналисты потерпят поражение.

"Если у него хватит силы воли, а наверное, хватит, то он, конечно, окончательно свою власть укрепит до конца года, и потом "полетят головы" и у чиновников, и у губернаторов, и у журналистов", - сказал он  на всероссийском совещании актива региональных отделений ЛДПР.

Лидер ЛДПР отметил, что президентская предвыборная кампания в США вызвала у него симпатию, "потому что вся пресса поперла против Трампа, вся элита, все чиновники, даже собственная партия". По словам Жириновского, после избрания Трампа президентом прошло уже почти шесть месяцев, но "он ничего не может сделать, только делает заявления".

"Вот он заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Несколько штатов самых крупных заявили: "А мы не выйдем". Полная анархия, такого нет ни в одной стране мира: президент одно говорит, а губернаторы - другое", - заметил Жириновский.

Смотрите также

Песков: энергетика Трампа помогла ему выиграть выборы в США

Экс-госсекретарь США обвинил Трампа в незнании теории глобального потепления

Путин ответил вопросом на вопрос про компромат на Трампа: "Вы с ума посходили?"

Путин: авторам "сенсаций" о контактах Трампа с РФ "видимо, скучно жить"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Жириновский, Владимир Вольфович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская объяснила, почему в ее декларации о доходах нет сведений о муже и машине
2
Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром
3
УФСИН: экс-главу банка "Огни Москвы" еще в марте перевели из СИЗО под домашний арест
4
Литва начинает строить на границе с РФ заграждение в 45 км стоимостью €1,335 млн
5
В Твери арестовали подозреваемого в убийстве девяти человек
6
Кремль не комментирует претензии стран Персидского залива к Катару
7
Синоптики предупредили о ливне и сильном ветре в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама