Жириновский: Трамп до конца года укрепит свою власть, и тогда "полетят головы"

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский полагает, что президент США Дональд Трамп до конца этого года сможет укрепить свою власть, и тогда противостоящие ему сейчас чиновники, губернаторы и журналисты потерпят поражение.
"Если у него хватит силы воли, а наверное, хватит, то он, конечно, окончательно свою власть укрепит до конца года, и потом "полетят головы" и у чиновников, и у губернаторов, и у журналистов", - сказал он на всероссийском совещании актива региональных отделений ЛДПР.
Лидер ЛДПР отметил, что президентская предвыборная кампания в США вызвала у него симпатию, "потому что вся пресса поперла против Трампа, вся элита, все чиновники, даже собственная партия". По словам Жириновского, после избрания Трампа президентом прошло уже почти шесть месяцев, но "он ничего не может сделать, только делает заявления".
"Вот он заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Несколько штатов самых крупных заявили: "А мы не выйдем". Полная анархия, такого нет ни в одной стране мира: президент одно говорит, а губернаторы - другое", - заметил Жириновский.