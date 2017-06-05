Матвиенко: Совфед не ждет милитаризация, если "ценз оседлости" отменят для офицеров

ЯЛТА, 5 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает идею отмены "ценза оседлости" для офицеров, имеющих высшее воинское звание, при их выдвижении в верхнюю палату и полагает, что в случае принятия такой инициативы Совфед не ждет милитаризация.

Сенаторы Андрей Клишас и Андрей Кутепов 1 июня внесли в Госдуму законопроект о расширении перечня лиц, на которых не распространяется требование о "цензе оседлости" при выдвижении в Совет Федерации. Документом предлагается не распространять указанное требование на кандидата, который на день выборов соответствующего органа государственной власти субъекта РФ имеет воинское звание высшего офицерского состава, специальное звание высшего начальствующего состава либо соответствующий им классный чин юстиции.

"Никакой милитаризации Совета Федерации не будет, но отдельные достойные люди в верхней палате могут появиться", - подчеркнула Матвиенко. Сенатор также добавила, что поддерживает данную законодательную инициативу.

По ее словам, в настоящее время многие вопросы, обсуждаемые в верхней палате, требуют экспертного мнения. При этом сенатор добавила, что в настоящий момент норма об отсутствии "ценза оседлости" для сенаторов распространяется только на чрезвычайных и полномочных послов. Она напомнила, что, несмотря на ее действия, пока в Совете Федерации не так много людей, обладающих этим рангом.