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Володин: терроризм будет уничтожен, если все страны займут общую позицию

Политика
5 июня, 14:47 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 5, июня. /ТАСС

Отсутствие единого мнение по данному вопросу дает отсрочку террористам, что приводит к гибели людей, отметил спикер Госдумы

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БЕЛГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что международный терроризм будет уничтожен, если все государства займут единую позицию в борьбе с этим злом.

"У терроризма нет понятия границы, поэтому позиция всех стран должна быть одна, мы в этом вопросе должны быть едины", - заявил он, выступая на заседании комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной (парламентом) Сербии.

"Если нам удастся сформировать такую позицию, терроризм будет уничтожен", - добавил Володин, отметив, что "игры в этой области и отсутствие единой позиции дают отсрочку террористам, и из-за этого гибнут люди".

"Это нужно понимать, и мы транслируем это коллегам из всех межпарламентских организаций", - сказал спикер.

Он указал в том числе на необходимость выработки единой позиции стран в вопросах борьбы с терроризмом в Сирии.

Володин сейчас находится с официальным визитом в Белграде.

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Борьба с "Исламским государством" Противодействие терроризму в России
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