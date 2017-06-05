Володин: терроризм будет уничтожен, если все страны займут общую позицию

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БЕЛГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что международный терроризм будет уничтожен, если все государства займут единую позицию в борьбе с этим злом.
"У терроризма нет понятия границы, поэтому позиция всех стран должна быть одна, мы в этом вопросе должны быть едины", - заявил он, выступая на заседании комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной (парламентом) Сербии.
"Если нам удастся сформировать такую позицию, терроризм будет уничтожен", - добавил Володин, отметив, что "игры в этой области и отсутствие единой позиции дают отсрочку террористам, и из-за этого гибнут люди".
"Это нужно понимать, и мы транслируем это коллегам из всех межпарламентских организаций", - сказал спикер.
Он указал в том числе на необходимость выработки единой позиции стран в вопросах борьбы с терроризмом в Сирии.
Володин сейчас находится с официальным визитом в Белграде.