Жириновский поставил перед ЛДПР задачу за 20-30 лет нарастить число членов партии до 1 млн

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский считает, что за 20-30 лет число членов партии должно увеличиться в четыре раза и достигнуть 1 млн человек.

По словам Жириновского, сейчас у ЛДПР 257 тыс. членов партии. "Желательно в ближайшие 20-30 лет дойти до миллиона", - сказал он на всероссийском совещании актива региональных отделений, посвященном подготовке к единому дню голосования 10 сентября.

Лидер либерал-демократов сообщил, что к региональным и муниципальным выборам, которые состоятся 10 сентября этого года, партия подготовила 36 тыс. кандидатов. "Это 104% от всех вакансий (замещаемых мандатов - прим. ТАСС), которые есть", - уточнил он.

Политик добавил, что 34 тыс. кандидатов будут баллотироваться в органы местного самоуправления. По его словам, средний возраст кандидатов - до 40 лет, средний партийный стаж - 7 лет.

Жириновский напомнил, что фракция ЛДПР в Госдуме состоит из 39 депутатов, три представителя партии являются членами Совета Федерации, в ЛДПР состоит губернатор Смоленской области Алексей Островский. В парламентах 76 регионов работают 237 депутатов от партии, в 60 городских думах ее представляют 96 депутатов. Кроме того, более 3 тыс. членов ЛДПР являются депутатами органов местного самоуправления и главами поселений.