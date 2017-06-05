Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Крашенинников: ВС РФ поддерживает лишение свободы до пяти лет за нарушения на выборах

Политика
5 июня, 15:27 UTC+3 МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Соответствующий закон о введении уголовной ответственности будет принят до конца весенней парламентской сессии, отметил депутат

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Верховный суд РФ направил положительный отзыв на проект закона о введении уголовной ответственности вплоть до пяти лет лишения свободы за нарушения на выборах.

Об этом ТАСС сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Верховный суд направил положительный отзыв на проект закона. В пятницу вечером мы его получили", - сообщил он. Что касается заключения правительства на законопроект, то, по словам Крашенинникова, "положительное решение принято на комиссии (по законопроектной деятельности - прим. ТАСС)", но сам отзыв пока только ожидается. "Как только он поступит, мы законопроект сразу внесем. Думаю, завтра или послезавтра", - сказал глава комитета.

Ранее был принят пакет поправок в избирательное законодательство, предусматривающих в том числе отмену открепительных удостоверений на выборах и дающих гражданам возможность голосовать не по месту регистрации, а по месту пребывания. Эти нормы распространяются на выборы президента РФ (состоятся в марте 2018 года) и на региональные выборы, начиная с 10 сентября текущего года.

Одновременно с обсуждением этого документа был поднят вопрос о необходимости внести поправки в УК с целью пресечения попыток организованных вмешательств в избирательный процесс. Предполагается, что максимальное наказание за "организованные группой лиц вбросы бюллетеней при сговоре с членами избиркомов" составит до пяти лет лишения свободы. Также предусматривается введение штрафов от 300 тысяч рублей за различные нарушения.

Как предполагал Крашенинников, закон будет принят до конца весенней парламентской сессии, которая завершается в конце июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Крашенинников, Павел Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская объяснила, почему в ее декларации о доходах нет сведений о муже и машине
2
Власти Москвы опубликовали буклет с образцами отделки жилья по программе реновации
3
План "Перехват" введен в Москве после сообщений о похищении ребенка
4
В Москве объявлено штормовое предупреждение
5
Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром
6
Футболист Данни объявил об уходе из "Зенита"
7
Премьер-министр Турции отменил встречу с главой МИД Германии
Темы дня
Загрузка...
Реклама