Крашенинников: ВС РФ поддерживает лишение свободы до пяти лет за нарушения на выборах

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Верховный суд РФ направил положительный отзыв на проект закона о введении уголовной ответственности вплоть до пяти лет лишения свободы за нарушения на выборах.

Об этом ТАСС сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Верховный суд направил положительный отзыв на проект закона. В пятницу вечером мы его получили", - сообщил он. Что касается заключения правительства на законопроект, то, по словам Крашенинникова, "положительное решение принято на комиссии (по законопроектной деятельности - прим. ТАСС)", но сам отзыв пока только ожидается. "Как только он поступит, мы законопроект сразу внесем. Думаю, завтра или послезавтра", - сказал глава комитета.

Ранее был принят пакет поправок в избирательное законодательство, предусматривающих в том числе отмену открепительных удостоверений на выборах и дающих гражданам возможность голосовать не по месту регистрации, а по месту пребывания. Эти нормы распространяются на выборы президента РФ (состоятся в марте 2018 года) и на региональные выборы, начиная с 10 сентября текущего года.

Одновременно с обсуждением этого документа был поднят вопрос о необходимости внести поправки в УК с целью пресечения попыток организованных вмешательств в избирательный процесс. Предполагается, что максимальное наказание за "организованные группой лиц вбросы бюллетеней при сговоре с членами избиркомов" составит до пяти лет лишения свободы. Также предусматривается введение штрафов от 300 тысяч рублей за различные нарушения.

Как предполагал Крашенинников, закон будет принят до конца весенней парламентской сессии, которая завершается в конце июля.