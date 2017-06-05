Володин рассчитывает на поддержку Сербии в вопросе защиты прав нацделегаций в ПАСЕ

БЕЛГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, прибывший с визитом в Белград, заявил, что рассчитывает на поддержку Сербии в вопросе защиты прав национальных делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Как считает председатель нижней палаты, ПАСЕ должна претерпеть изменения. Ее регламент, по мнению спикера, "безусловно, требует ревизии, учитывая, что в том виде, как он сегодня зафиксирован, это не место для дискуссии, где могут лишать и слова, где мнение национальных делегаций не учитывается".

"Есть большинство, и оно вправе принимать решение, но каждая парламентская делегация, каждый депутат имеет право на свою точку зрения, и эти права должны быть незыблемыми. ПАСЕ должна обеспечить реализацию этих прав. Сегодня мы можем констатировать, что это не так. Это плохо", - сказал Володин журналистам.

Он напомнил, что Россия не принимает участие в работе ПАСЕ, потому что "наша позиция заключается в отстаивании незыблемых прав". По его словам, особенно в парламентской структуре эти права должны быть защищены. "В этих вопросах и в вопросах отстаивания фундаментальных прав граждан мы хотели бы иметь поддержку наших коллег из Народной скупщины Сербии и вместе отстаивать эти вопросы, которые, я надеюсь, у вас не вызывают никакого сомнения", - подчеркнул он.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции остались в силе: Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами на пространстве СЕ. В ответ РФ заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года.

В январе 2016 года делегация РФ отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на 2016 год. Официальное решение о том, будет ли Россия просить полномочия для участия в работе ПАСЕ в 2017 году, пока не озвучено.