Володин: отношения России и Сербии соответствуют запросам народов двух стран

БЕЛГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Москва и Белград выстраивают взаимодействие, руководствуясь волей своих народов. Об этом в Белграде заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом Республики Сербия Александаром Вучичем.

"Наши отношения соответствуют запросам народов Сербии и России", - сказал Володин. Он обратил внимание на то, что обе страны дорожат своими дружескими отношениями.

Председатель Госдумы обратил внимание на то, что в некоторых государствах Европы забыли, что наши деды вместе освобождали континент от фашизма. "Тот, кто разрушает надгробия, памятники, они рушат память", - заявил политик, отметив, что в Сербии эту память бережно хранят.

Вучич, в свою очередь, отметил, что между народами и государствами Россией и Сербией "большая дружба, и это надо сохранять в будущем и поднимать на самый высокий уровень". Он высоко оценил акцию "Бессмертный полк", назвав ее "одной из самых больших в мире". "Нужно поддержать это движение, которое нас объединяет", - подчеркнул президент.

Вучич также выразил благодарность руководству России за поддержку независимости и территориальной целостности Сербии. "Это очень важно для нас", - подчеркнул он.

Президент Сербии в ходе беседы с председателем Госдумы высказался за активизацию сотрудничества в области промышленности и сельского хозяйства, технологического развития, а также в области выхода на общий рынок.

Председатель Госдумы также призвал укреплять двусторонние отношения с Сербией, в том числе в области торгово-экономического сотрудничества и в гуманитарной сфере.

"Наши народы связывают узы дружбы, эта дружба прошла многие испытания, но никогда не было, чтобы мы повернулись спиной друг к другу. Поэтому нам нужно делать все для того, чтобы наши отношения крепли, и эти отношения получили бы подкрепление и в области торгово-экономического сотрудничества, реализации культурных и образовательных проектов, проектов в гуманитарной сфере. Важно, чтобы через парламентское измерение эти проекты получали поддержку и чтобы мы могли работать более эффективно", - сказал Володин журналистам.

Выступая на заседании комиссии по сотрудничеству, спикер подтвердил заинтересованность российских парламентариев в плодотворной работе Госдумы и Народной скупщины. В состав делегации Госдумы, прибывший с визитом в Белград, по его словам, вошли депутаты от всех парламентских фракций и руководители шести думских комитетов. "Повестка дня сегодняшнего заседания отражает широкий спектр двустороннего сотрудничества, прежде всего его парламентское измерение", - сказал он.

Кроме того, по его мнению, необходимо искать новые формы взаимодействия как в рамках межпарламентского сотрудничества, так и на площадках международных парламентских организаций. "Мы считаем, что эти возможности можно использовать больше, чем мы их реализуем", - добавил он.

Делегация Госдумы во главе с Володиным находится с визитом в Белграде. Спикер нижней палаты принял участие во втором заседании комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Народной скупщиной (парламентом) Сербии.