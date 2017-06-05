Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Советник спикера Госдумы: парламентские структуры сыграли роль в распаде СССР и Югославии

Политика
5 июня, 15:51 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

Алексей Чадаев также сравнил СССР и СФРЮ с Евросоюзом

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕЛГРАД, 5 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Российские и сербские политологи обсудили пути развития института парламентаризма в кризисных ситуациях.

Двухчасовая дискуссия состоялась в рамках лекции Алексея Чадаева - директора Института развития парламентаризма, советника спикера Государственной думы Вячеслава Володина, сообщил корреспондент ТАСС с места событий. Выступление Чадаева на тему "Архитектура и дизайн крупных наднациональных образований" затронуло схожие черты парламентаризма в СССР и Югославии, деструктивное влияние слабой парламентской системы этих стран на государственные институты в кризисные периоды.

"Нас и вас объединяет то, что мы были свидетелями распада наднациональных образований, ключевую роль в котором сыграли парламентские структуры, хотя им в этих системах отводилась второстепенная роль", - сказал Чадаев.

Перспектива распада ЕС

Проанализировав механизм распада, Чадаев перешел к сравнению СССР и СФРЮ с Европейским союзом, где в настоящий момент наблюдается деградация национального парламентаризма в пользу наднационального парламента. Это, по словам Чадаева, очень удобно в спокойные времена, но в кризис вызывает серьезное напряжение. Чадаев в этой связи затронул тему возможного распада ЕС в случае развития данных тенденций.

"Институционализация образа "плохого парня" становится орудием скрепления слабеющих союзов. Все теперь объединяются не вокруг старых принципов, которые перестали работать, а вокруг борьбы с общим врагом, "плохим парнем", образ которого искусственно создается", - заявил Чадаев. "Россия сегодня - всемирный "плохой парень", мы виноваты во вмешательстве в выборы, в хакерских атаках, однако Запад воюет не с реальным (президентом РФ Владимиром) Путиным - с ним как раз решаются проблемы в Сирии и Ираке, - а с медийным образом Путина", - сказал политолог.

НАТО как экономический союз

По мнению Чадаева, НАТО в большой степени является экономическим союзом, поскольку члены альянса могут закупать оружие только у членов НАТО. Расширение НАТО в таком случае видится стремлением получить новые рынки вооружения. Страны, обладающие мощной оборонной промышленностью, например Россия с ее оборонкой или Украина, являются конкурентами.

"Именно поэтому возникла паника у советников (42-го президента США Билла) Клинтона, когда Путин в 2000 году заговорил о вступлении РФ в НАТО, именно поэтому Украину сейчас не принимают в альянс, но с готовностью примут, как только рухнет последнее военное производство в этой стране", - считает политолог.

Парламентаризм в жизни крупных систем

По мнению директора Института развития парламентаризма, смерть идеологии является причиной смерти больших систем, такие системы напоминают курицу с отрубленной головой. "Она еще какое-то время бегает, подаются заявки на вступление", - сказал Чадаев, однако участь такой системы, по его словам, предрешена.

Это не значит, что ЕС и НАТО обязательно распадутся, отметил Чадаев. Обсуждение общих проблем в среде парламентариев, межпарламентское сотрудничество - тот уровень, на котором может решаться огромный комплекс общих проблем.

"Но мы видим сейчас, что площадки типа ПАСЕ перестали функционировать, они используются лишь как агитационные и политизированные площадки. Пока не будет найден баланс между институтами представительской демократии и интеграционными процессами, большие системы будут распадаться, прочность парламентаризма - такой же фактор обороны, как сила армии. И у нас и вас есть уникальный опыт, на основе которого мы могли бы найти баланс и пути сохранения таких систем", - заключил Чадаев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Орландо в офисном здании открыта стрельба, есть жертвы
2
Поклонская объяснила, почему в ее декларации о доходах нет сведений о муже и машине
3
В Москве объявлено штормовое предупреждение
4
План "Перехват" введен в Москве после сообщений о похищении ребенка
5
Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром
6
Катар принял меры для обеспечения нормальной жизнедеятельности эмирата
7
Передвигавшийся на велосипеде столичный депутат погиб в ДТП на МКАД
Темы дня
Загрузка...
Реклама