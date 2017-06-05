Эксперт "Валдая": конфронтация между Катаром и Саудовской Аравией назревала давно

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Конфронтация между Саудовской Аравией и Катаром за лидерство в регионе назревала уже давно, при этом посредником при урегулировании отношений двух стран могут выступить США. Такое мнение выразил эксперт клуба "Валдай", заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

"Объем претензий Саудовской Аравии к Катару намного больше, чем может показаться на первый взгляд, - отметил он. - Скрытое соперничество между Дохой и Эр-Риядом продолжалось все последние годы в разных странах региона".

Дело за США

Говоря о серьезности последствий такого противостояния, Евсеев выразил мнение, что для Саудовской Аравии наличие раскола среди государств Персидского залива нежелательно. "Предприняв жесткие меры, Саудовская Аравия, скорее всего, будет заинтересована в поисках некоего компромисса - например, чтобы Катар больше учитывал интересы Саудовской Аравии", - полагает политолог.

Государством, которое будет "мирить" Катар с Саудовской Аравией, скорее всего, станут США, считает Евсеев. "Для США важно, чтобы их партнеры не ссорились между собой, - пояснил он. - Особенно когда выстраивается общий фронт борьбы с Ираном".

"Поэтому Соединенные Штаты могут выступить в роли посредника ради относительного урегулирования этой проблемы", - заключил эксперт.

Спор за лидерство в регионе

Как отметил Евсеев, впервые наиболее ярко соперничество саудовцев и катарцев проявилось в Египте, "когда после "арабской весны" к власти пришел исламист Мурси, представитель группировки "Братья-мусульмане", которую спонсировал Катар". "А сверг его генерал ас-Сиси, который в свою очередь спонсировался Саудовской Аравией. Иными словами, - продолжил он. - Фактически Египет сыграл особую роль в противостоянии Саудовской Аравии и Катара, в результате которого победила Саудовская Аравия. И теперь Египет также разорвал дипломатические отношения с Катаром".

Такое скрытое противостояние, по словам эксперта, рано или поздно вылилось бы наружу. "Я считаю, то сообщение (на правительственном сайте Катара) о необходимости улучшения отношений с Ираном, лишь выявило эту конфронтацию, - отметил он. - Все просто выплеснулось наружу. Потому что Катар проводил собственную политику, которую с Саудовской Аравией, как правило, не согласовывал. Это очень сильно раздражало Саудовскую Аравию, которая хотела быть гегемоном суннитского мира в регионе".

Сейчас, по мнению Евсеева, конфронтация между Саудовской Аравией и Катаром наблюдается в Ливии, где сторонников "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) поддерживает именно Катар. "У Саудовской Аравии там своя клиентура. В Сирии группировку "Джебхат ан- Нусра" (запрещена в РФ) поддерживает Саудовская Аравия, а ИГ скрыто поддерживает Катар", - считает он.

Кто победит?

Как полагает представитель клуба "Валдай", правящая династия в Эр-Рияде не заинтересована в том, чтобы уничтожить Катар или как-то его изолировать.

"Саудовцы хотят, чтобы Катар признал первенство Саудовской Аравии в суннитском мире, - считает он. - Если Катар на это пойдет (а он на это может пойти), примирение произойдет. Но оно будет относительным, поскольку Катар, имея огромные финансовые ресурсы и связи с США, будет продолжать стараться проводить собственную политику. Поэтому я полагаю, что кризис неизбежен".

С другой стороны, Катар не имеет того потенциала, чтобы спорить за лидерство с Саудовской Аравией, отмечает собеседник агентства. "Катар в принципе не может быть реальным лидером - он слишком мал по своим ресурсам, если не брать во внимание финансовое богатство, - указал он. - В этой связи я думаю, что примирение произойдет, но оно будет неполноценным, а после него начнется обострение".

Разрыв дипотношений

Ранее в понедельник ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, а следом Йемен, временное правительство Ливии и Мальдивы объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма. В Дохе выразили сожаление в связи с решением арабских государств и назвали его необоснованным. О приостановке авиасообщения с Катаром объявил ряд авиаперевозчиков ОАЭ, Египта, Саудовской Аравии. В свою очередь, катарская государственная авиакомпания Qatar Airways ("Катар эйруэйз"), заявила о прекращении авиасообщения с Саудовской Аравией.