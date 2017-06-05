Эксперт: разрыв дипотношений ряда стран с Катаром не связан с визитом Трампа в Эр-Рияд

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Эскалация кризиса в отношениях Дохи и Эр-Рияда напрямую не связана с визитом президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС эксперт клуба "Валдай", руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий Кузнецов. "Мне не кажется, что визит Трампа напрямую связан с этой ситуацией, - сказал он. - Существует внутренняя динамика отношений в регионе".

Конфликтность в отношениях между Саудовской Аравией и Катаром, как отметил эксперт, существует достаточно давно, и периодически эти напряженные отношения обостряются. "В будущем возможно также и усиление давления на Катар, однако, оно вряд ли продлится долго, - заметил Кузнецов. - Конфликт вряд ли будет полностью разрешен или преодолен, но будет определенная деэскалация".

То, что эскалация напряженности вплоть до разрыва дипотношений произошла именно сейчас, по словам эксперта клуба "Валдай", связано с активизацией антииранской борьбы в регионе. При этом в том, что арабские страны присоединились к Саудовской Аравии, по мнению эксперта, нет ничего удивительного. "У некоторых стран есть собственная мотивация", - пояснил собеседник агентства. В качестве примера он привел Бахрейн, который основную угрозу видит в Иране, в то время как Доха обвиняется в налаживании отношений с Тегераном.

В то же время политолог выразил мнение, что США не смогут играть решающую роль и в разрешении конфликта. "Вряд ли они смогут выступить посредниками или серьезным образом повлиять на ситуацию, - подчеркнул Кузнецов. - Думаю, что дело будет развиваться внутри стран, а США будут придерживаться позиции нейтралитета".

Что касается позиции России, Кузнецов уверен, что сейчас правильнее всего будет занимать нейтральную позицию. "Это вполне логичное решение. У России хорошо развивающиеся отношения с обеими сторонами конфликта, поэтому занимать чью-либо сторону бессмысленно", - добавил он.

Ранее в понедельник ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, а следом Йемен, временное правительство Ливии и Мальдивы объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за "поддержки эмиратом терроризма". В Дохе выразили сожаление в связи с решением арабских государств и назвали его необоснованным. О приостановке авиасообщения с Катаром объявил ряд авиаперевозчиков ОАЭ, Египта, Саудовской Аравии. В свою очередь катарская государственная авиакомпания Qatar Airways ("Катар эйруэйз") заявила о прекращении авиасообщения с Саудовской Аравией.