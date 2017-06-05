Вице-спикер Госдумы: РФ нужно симметрично отвечать странам, отказывающим крымчанам в визах

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что Россия могла бы зеркально ответить тем странам, которые отказывают в выдаче виз на въезд для россиян, проживающих в Крыму.
В ходе дипломатического семинара, в котором принял участие Толстой, один из его участников поднял тему отказа жителям провозглашенных ДНР и ЛНР в выдаче заграничных паспортов.
В ответ Толстой отметил, что схожая проблема существует в отношении жителей Крыма. "Я знаю, что МИД думает над решением этой проблемы. Я лично считаю, что позиция МИД должна быть жестче: если, допустим, Федеративная Республика Германия отказывает в визе гражданину России, который из Крыма, мы можем отказать гражданину Федеративной Республики, который из Саксонии например, по случайному, выборочному принципу и мотивировать это так же, как и они", - сказал Толстой.
"Я думаю, что на основе взаимности можно. Это вопрос международной политики", - сказал парламентарий.
"На мой взгляд, есть просто представления о справедливости, и граждане России, которые живут в Крыму, имеют такое же право путешествовать по миру, как и все остальные граждане России", - заключил вице-спикер.