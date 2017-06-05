Володин: комитеты парламентов РФ и Сербии в июле проведут заседание по инвестклимату

БЕЛГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Профильные комитеты Госдумы и Народной скупщины Сербии договорились в июле в Москве провести совместное заседание, на котором будут обсуждаться вопросы инвестиционного климата и активизации отношений между представителями российского и сербского бизнеса. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Договорились, что уже в июле пройдет совместное заседание двух комитетов по экономической политике, промышленности и предпринимательству Госдумы и профильного комитета Скупщины, с тем чтобы можно было бы обсудить вопросы инвестиционного климата между странами и со своей стороны активизировать отношения между российским бизнесом и представителями Сербии", - сказал Володин на встрече с и. о. председателя правительства, министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.

Со своей стороны, Дачич отметил, что Россия и Сербия - традиционные друзья, и в этом направлении отношения двух стран будут развиваться и дальше. "Сербия никогда не будет вводит санкции против России, для нас друзья остаются друзьями навсегда", - сказал он.

Дачич также выразил большую признательностью президенту РФ Владимиру Путину и российской делегации.

Делегация Госдумы во главе с спикером Госдумы находится с визитом в Белграде. Это первый визит Володина в Европу в качестве председателя Госдумы.

Ранее Володин встретился с президентом Сербии Александаром Вучичем и председателем Народной скупщины Сербии Маей Гойкович. Также российские парламентарии приняли участие во втором заседании комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной Сербии.