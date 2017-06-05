Эксперт: разрыв дипотношений ряда стран с Катаром произошел из-за изменений курса США

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Разрыв рядом арабских государств, в том числе Египтом и Саудовской Аравией, дипломатических отношений с Катаром может позитивно сказаться на динамике военно-политической ситуации в регионе, а также знаменует новый подход США к разрешению ближневосточных конфликтов. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС президент Института религии и политики Александр Игнатенко.

Новая динамика

"Я полагаю, что наступит новая динамика в отношениях ближневосточных государств между собой и в разрешении конфликтов в регионе, прежде всего, кризисов в зоне "Сирака" - то есть, Сирии и Ирака, где действует "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС) и новые видоизмененные формы исторической "Аль-Каиды" (запрещена в РФ- прим. ТАСС), - сказал он. - И не факт, что эти изменения приведут к росту дестабилизации. Совсем нельзя исключать, что наступит время укрепления стабильности в регионе Ближнего Востока".

"Так что не обязательно, что это будет дестабилизация", - отметил он.

На вопрос, как изменения в отношениях между рядом ближневосточных государств и Катаром могут сказаться на развитии наиболее острого на данный момент ближневосточного конфликта - в Сирии, Игнатенко ответил, что "последствия этих решений будут выражаться в том, что возрастет роль в динамике сирийского кризиса таких государств Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ". "Как я уже сказал ранее, возможно будет позитивная динамика, и ее будут реализовывать перечисленные страны, а возможно, и какие-то другие государства", - добавил он.

Роль Катара

Игнатенко указал, что о поддержке Катаром ряда религиозно-политических, экстремистских и террористических группировок для влияния на внутреннюю политику арабских государств было известно давно.

"Эти государства, в частности, Саудовская Аравия, указывают такие группировки как "Братья-мусульмане", посредством которых Катар оказывал влияние на внутреннюю политику в Египте, Ливии, Сирии и не только там, а также "Аль-Каида" в таких ипостасях как "Джебхат ан-Нусра", которая сейчас называется "Фатх-аш- Шам" (запрещенные в РФ террористические группировки - прим. ТАСС), которая очень активно действует в Сирии и не только там, - привел примеры эксперт. - Наконец, что очень важно, указывается, (что) так называемое "Исламское государство" действует дестабилизирующим образом в Сирии, Ираке и не только там".

Неоднократно на дестабилизирующую роль Катара указывал и Египет. "Неоднократно Египет протестовал против поддержки Катаром "Братьев-мусульман" и тех группировок, которые отпочковались от них, которые совершали террористические акты на территории Египта, и египетские власти прямо и открыто обвиняли в этом Катар, - указал Игнатенко. - Те же египетские власти обвиняли прямо и открыто Катар в том, что тот поддерживает так называемый "Вилаят Синая", который является филиалом так называемого "Исламского государства".

"Другой вопрос, насколько плотными, тесными и документированными в юридическом отношении являются эти связи между Катаром и экстремистскими террористическими группировками в разных арабских странах. Но то, что подобного рода обвинения раньше звучали, но не предпринимались никакие активные действия - это факт", - добавил он. Как отметил эксперт, "их (арабские страны - прим. ТАСС) сдерживали Соединенные Штаты, те союзнические отношения, которые имели место между Катаром и США, с одной стороны, а с другой - нерешительность администрации Барака Обамы, который не решался разрубить этот гордиев узел".

Изменение позиции США

Причиной, по которой арабские страны наконец решили предпринять ответные действия, как считает Игнатенко, стало изменение позиции Соединенных Штатов. "С приходом нового президента США (Дональда Трампа) и нового министра обороны было принято решение разобраться с поддержкой Катаром "Братьев-мусульман"(запрещены в РФ) и, как говорят американские представители, других экстремистских и террористических группировок, подразумевая те группировки, которые Катар использует, что и было сделано, - сказал он. - Был дан, если так можно выразиться, "зеленый свет" на противодействие арабских государств той катарской внешнеполитической активности, о которой было давно известно".

"Весь этот процесс начат был с визита министра обороны США Джеймса Мэттиса в Катар, где он встретился с эмиром Катара и заявил о неприемлемости того, что Доха использует "Братьев-мусульман" для вмешательства во внутренние дела арабских стран, - отметил Игнатенко. - Это было, если можно так выразиться, выплеснуто на поверхность политической жизни в регионе. Этот процесс начинался по инициативе США, которые были информированы о деятельности Катара".

Ранее в понедельник ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, а следом Йемен, временное правительство Ливии и Мальдивы объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за "поддержки эмиратом терроризма". В Дохе выразили сожаление в связи с решением арабских государств и назвали его необоснованным. О приостановке авиасообщения с Катаром объявил ряд авиаперевозчиков ОАЭ, Египта, Саудовской Аравии. В свою очередь катарская государственная авиакомпания Qatar Airways ("Катар эйруэйз") заявила о прекращении авиасообщения с Саудовской Аравией.