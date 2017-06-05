Россия отвергает обвинения относительно вмешательства во внутренние дела Македонии

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Россия решительно отвергает голословные обвинения относительно вмешательства во внутренние дела Республики Македония. Об этом говорится в распространенном комментарии МИД РФ.
"Обратили внимание на опубликованную интернет-проектом OCCRP (Центр по исследованию оргпреступности и коррупции) и широко цитируемую СМИ статью о якобы происходившем в последние годы вмешательстве РФ во внутренние дела Республики Македония, - отметили в дипведомстве. - Это - не что иное, как очередная неуклюжая попытка переложить ответственность за развязывание глубокого кризиса македонского государства".
В комментарии содержится вывод, что "те, кто открыто принимал непосредственное участие в режиссировании событий на македонской внутриполитической сцене, пытаются в чем-то обвинить Россию, которая изначально последовательно выступала против навязывания Скопье извне деструктивных схем".
"При этом, разумеется, OCCRP умалчивает о том, что на самом деле вызвало серьезное обострение ситуации: бесцеремонное давление Брюсселя и Вашингтона на легитимное руководство Македонии с целью продавить решения, не отвечающие национальным интересам этой страны, отказ Запада осудить печально известную "тиранскую платформу", являющуюся проявлением великоалбанской идеологии, - подчеркнули в МИД РФ. - Очевидно, что наилучшим образом о внешнем вмешательстве говорит история с демонстрацией спикером парламента в своем официальном кабинете флага Албании. А российского или сербского - никто не водружал".