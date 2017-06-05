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Посол Катара изложил замглавы МИД РФ оценки Дохи по отношениям с арабскими странами

Политика
5 июня, 18:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Встреча состоялась по просьбе посла Фахада аль-Атыйя

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Посол Катара в Москве Фахад аль-Атыйя изложил спецпредставителю президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителю министра иностранных дел Михаилу Богданову оценки Дохи по отношениям с рядом арабских стран. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам их встречи, состоявшейся по просьбе посла.

"В ходе беседы посол изложил оценки и соображения катарской стороны в связи с кризисной ситуацией, возникшей в отношениях между Катаром и рядом других арабских государств", - отметили в министерстве.

Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, а следом Йемен, временное правительство Ливии, штаб-квартира которого находится на востоке страны, и Мальдивы объявили сегодня о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и экстремизма.

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