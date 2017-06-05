Кабмин поручил разработать информресурс в области защиты прав потребителей

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разработать государственный информационный ресурс в области защиты прав потребителей, включая мобильное приложение.

Об этом говорится в опубликованных на сайте кабмина указаниях во исполнении поручений президента России по итогам заседания Госсовета о развитии национальной системы защиты прав потребителей 18 апреля.

Срок исполнения поручений - до 8 ноября.

Кроме того, Медведев поручил Минкомсвязи, Роскомнадзору, МВД, Минэкономразвития и Роспотребнадзору до 8 августа представить предложения по выявлению сайтов, используемых для совершения мошеннических действий (фишинг), в том числе в сфере персональных данных, и по ограничению доступа граждан к таким сайтам. Роспотребнадзор, Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минюст также должны до 8 ноября обеспечить законодательный запрет на принуждение потребителей предоставлять персональные данные под угрозой отказа в совершении сделки, если предоставление таких данных не предусмотрено законодательством РФ и не связано с совершением сделки по реализации товаров (работ, услуг), а также ввести административную ответственность за нарушение такого запрета.

Роспотребнадзору, Минюсту, Минэкономразвития, Минпромторгу, Минфину а также ФАС совместно с Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве поручено до 7 ноября представить предложения по кодификации законодательства о защите прав потребителей и его актуализации с учетом норм международного права.

Также до 7 ноября Роспотребнадзор, Минэкономразвития, Минпромторг и Минюст должны будут представить предложения по формированию системы досудебного урегулирования споров по вопросам защиты прав потребителей и развитию института независимой экспертизы качества товаров и услуг, предусмотрев участие в этой работе общественных объединений, ассоциаций (союзов) потребителей.

До 8 августа профильные министерства и ведомства должны представить предложения по расширению состава информации о продавце (изготовителе, исполнителе) и о товарах (работах, услугах), которая обязательно должна присутствовать на сайтах компаний и товарных агрегаторов.